韩国股市：新年首个交易日早盘小涨，盘中创两周高位

路透首尔1月2日 - 周五是韩国股市新年的首个交易日，韩股早盘小 涨，中国经济进一步放缓的迹象限制市场涨幅。 0252 GMT，韩国综合股价指数 小涨0.2%至1,918.68点，此前 一度刷新两周高位。 受生产和新订单指数下滑拖累，中国2014年12月官方制造业PMI降至1 8个月低点50.1；而受服务业和建筑业活动提振，12月非制造业商务活动 指数升至54.1，连续两个月回升。两个数据的一降一升表明，虽然制造业 仍面临较大的困难，但服务业对拉动经济增长的作用持续增强。 2014年韩股下跌4.8%，为2011年以来首次年线下跌。 不过分析师仍预计1月韩股会稳步复苏。 三星证券在报告中写道，“随着我们进入季报季，我们将看到科技等 板块和能源以及石化等周期性板块之间的分歧愈发明显，后者或因油价下 跌无法达到预期而深度下跌。”(完)