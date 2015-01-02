韩国股市：新年首个交易日早盘小涨，盘中创两周高位

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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路透首尔1月2日 - 周五是韩国股市新年的首个交易日，韩股早盘小 涨，中国经济进一步放缓的迹象限制市场涨幅。 0252 GMT，韩国综合股价指数 小涨0.2%至1,918.68点，此前 一度刷新两周高位。 受生产和新订单指数下滑拖累，中国2014年12月官方制造业PMI降至1 8个月低点50.1；而受服务业和建筑业活动提振，12月非制造业商务活动 指数升至54.1，连续两个月回升。两个数据的一降一升表明，虽然制造业 仍面临较大的困难，但服务业对拉动经济增长的作用持续增强。 2014年韩股下跌4.8%，为2011年以来首次年线下跌。 不过分析师仍预计1月韩股会稳步复苏。 三星证券在报告中写道，“随着我们进入季报季，我们将看到科技等 板块和能源以及石化等周期性板块之间的分歧愈发明显，后者或因油价下 跌无法达到预期而深度下跌。”(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选