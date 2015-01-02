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货币新闻 | 2015年 1月 2日 星期五 17:03 BJT

法国数据：12月制造业PMI终值跌至四个月低点47.5，略逊于初值

路透巴黎1月2日 - 周五公布的调查显示，法国制造业活动12月创四个月来最快萎缩速度，显示民间部门拖累2014年第四季经济成长表现。

Markit指出，法国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值跌至47.5，低于11月的48.4，在荣枯分界线50以下进一步下滑。

“法国制造业以疲弱态势结束2014年，12月产出及就业均以更快速度下滑，“Markit资深经济学家Jack Kennedy表示。“形势不会很快出现逆转。”

终值数据略低于初值的47.9。(完)
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