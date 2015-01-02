法国数据：12月制造业PMI终值跌至四个月低点47.5，略逊于初值

欧洲汇市：英镑周线料下跌，为四周以来首见
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透巴黎1月2日 - 周五公布的调查显示，法国制造业活动12月创四个月来最快萎缩速度，显示民间部门拖累2014年第四季经济成长表现。
Markit指出，法国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值跌至47.5，低于11月的48.4，在荣枯分界线50以下进一步下滑。
“法国制造业以疲弱态势结束2014年，12月产出及就业均以更快速度下滑，“Markit资深经济学家Jack Kennedy表示。“形势不会很快出现逆转。”
终值数据略低于初值的47.9。(完)
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。