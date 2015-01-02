版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 2日 星期五 17:08 BJT

德国数据：12月制造业PMI终值升至51.2，景气重返成长

“12月调查结果带来一些宽慰，因PMI重回扩张领域，且新订单回至增长区域。”Markit的分析师Oliver Kolodseike称。

“不过谈论制造业是已经驶入快车道抑或是数据回暖仅是暂时现象，还为时尚早。”

“油价处于2009年以来最低水准，12月投入成本进一步下滑，”其补充称，“投入物价加速下跌有利于制造商，但是加剧了通胀放缓压力的担忧。”(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐