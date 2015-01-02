版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 2日 星期五 17:42 BJT

英国数据：12月制造业PMI跌至52.5，成长力道意外降温

目前距离英国大选只有四个月多点时间，届时经济复苏将成为选战的中心议题，当前制造业增长转弱的迹象可能让财政大臣欧思邦感到担忧。

PMI数据显示，新工厂订单增幅降至三个月低点，而出口订单停滞。

“尽管年底时放缓，但这个领域2014年整体表现不错，平均增速为2010年以来最快，”Markit资深经济学家Rob Dobson说。

数据显示，随着原油价格跌近50%，英国工厂的投入价格以2012年7月以来最快速度下跌，暗示英国工业将带来的通胀压力较小。(完)

(编译 蔡美珍/艾茂林; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐