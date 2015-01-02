《香港重要政经日程》--1月5日-1月9日

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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================== 近期重要政经消息=================
1月5日（周一）
--10:00 真明丽 股东特别大会。
1月6日（周二）
-- 汇丰公布12月PMI。
*1月8日（周四）
-- 迅销 公布截至11月底止三个月业绩。
*1月9日（周五）
-- 高鹏矿业 首日挂牌。
-- 超大现代农业 公布2012年中期及2013年全年业绩。
-- 侨威集团 公布全年业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选