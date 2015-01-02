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亚洲 | 2015年 1月 2日 星期五 11:38 BJT

《香港重要政经日程》--1月5日-1月9日

================== 近期重要政经消息=================

1月5日（周一）

--10:00 真明丽 股东特别大会。

1月6日（周二）

-- 汇丰公布12月PMI。

*1月8日（周四）

-- 迅销 公布截至11月底止三个月业绩。

*1月9日（周五）

-- 高鹏矿业 首日挂牌。

-- 超大现代农业 公布2012年中期及2013年全年业绩。

-- 侨威集团 公布全年业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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