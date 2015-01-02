《香港重要政经日程》--1月5日-1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强

波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。