澳门经济：12月博彩收入按年大减三成，全年累计跌2.6%

欧洲汇市：英镑周线料下跌，为四周以来首见
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透香港1月2日 - 澳门政府周五公布，12月博彩收入按年减少30.4%，跌幅较上月的19.6%明显扩大。2014年全年累计收入按年下跌2.6%。
12月博彩收入为232.85亿澳门元，按月减少4%。1-12月全年累计收入3,515.21亿澳门元，2013年则为3,607.49亿澳门元。
近年来多金的中国观光客，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。
不过，自去年起监管当局出台多项措施，包括限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可，以及赌场禁烟令等，令市场关注澳门经济活动所受影响。
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国 。（完）
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(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。