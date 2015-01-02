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货币新闻 | 2015年 1月 2日 星期五 12:52 BJT

澳门经济：12月博彩收入按年大减三成，全年累计跌2.6%

路透香港1月2日 - 澳门政府周五公布，12月博彩收入按年减少30.4%，跌幅较上月的19.6%明显扩大。2014年全年累计收入按年下跌2.6%。

12月博彩收入为232.85亿澳门元，按月减少4%。1-12月全年累计收入3,515.21亿澳门元，2013年则为3,607.49亿澳门元。

近年来多金的中国观光客，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。

不过，自去年起监管当局出台多项措施，包括限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可，以及赌场禁烟令等，令市场关注澳门经济活动所受影响。

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国 。（完）

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料，请点选:(here)

(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
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