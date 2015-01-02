更新版 1-香港个股：佳兆业贷款融资违约或引发连锁效应，其美元债收益率飙升

(新增公司美元债收益率大升)

路透香港1月2日 - 中国房地产商--佳兆业 一笔4亿港元的定期贷款出现违约，公司并表示可能触发其他贷款融资、债券、股本证券的交叉违约。该消息推动公司2018年到期的美元债券收益率飙升至40%。

佳兆业过去一个月以来有多名高级管理层宣布辞任，公司原主席郭英成去年12月初宣布于12月31日正式辞任，因而触发公司一项4亿港元定期贷款融资协议下的强制性提前还款条文，并须于其辞任生效当日偿还所有贷款及利息，惟截至公布日，公司尚未能偿还有关贷款。

公司一笔8亿美元于2018年到期的债券 收益率周五飙升至超过45%，其在12月初的收益率水平仅为约9%。

佳兆业称，正评估上述违约事件对公司其他贷款融资及所发行的债券及股本证券的影响，而有关影响可能会触发有关贷款融资、债券、股本证券的交叉违约，从而可能会对公司的财务状况造成重大不利影响。

涉及的融资是佳兆业与汇丰于2013年8月的融资协议，因应郭英成的离任，汇丰已向佳兆业通知须即时还款。

佳兆业股份自12月29日起停牌，按停牌前股价计其市值81.6亿港元。据汤森路透数据，公司共发行七笔债券，未偿还金额达24.8亿美元，其中美元债占78.6%，其余为人民币债。

除郭英成外，公司两名高管--谭礼宁及张鸿光于本周一分别辞去副主席及首席财务官（CFO）。 分析师指，两名负责公司海外发债事宜的高层离去，令佳兆业的融资能力存疑。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)