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亚洲 | 2015年 1月 2日 星期五 12:24 BJT

《全球汇市》美元在新年强势开局，欧元触及两年低位

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2057 1.2102 -0.37 -0.33 1.2097

美元/日圆 120.37 119.77 +0.50 +0.58 119.68

欧元/日圆 145.13 144.95 +0.12 +0.24 144.78

美元/瑞郎 0.9972 0.9939 +0.33 +0.31 0.9941

英镑/美元 1.5554 1.5544 +0.06 -0.12 1.5573

美元/加元 1.1635 1.1615 +0.17 +0.15 1.1618

澳元/美元 0.8130 0.8177 -0.57 -0.47 0.8168

新西兰元/美元 0.7754 0.7797 -0.55 -0.55 0.7797

澳元/日圆 97.860 97.940 -0.08 +0.11 97.750

新西兰元/日圆 93.330 93.380 -0.05 +0.02 93.310

英镑/日圆 187.22 186.17 +0.56 +0.45 186.38

澳元/新西兰元 1.0477 1.0481 -0.04 +0.08 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/艾茂林/朱晓军/戴素萍 审校 张涛/龚芳/田建华)
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