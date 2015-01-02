《全球汇市》美元在新年强势开局，欧元触及两年低位

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2057 1.2102 -0.37 -0.33 1.2097
美元/日圆 120.37 119.77 +0.50 +0.58 119.68
欧元/日圆 145.13 144.95 +0.12 +0.24 144.78
美元/瑞郎 0.9972 0.9939 +0.33 +0.31 0.9941
英镑/美元 1.5554 1.5544 +0.06 -0.12 1.5573
美元/加元 1.1635 1.1615 +0.17 +0.15 1.1618
澳元/美元 0.8130 0.8177 -0.57 -0.47 0.8168
新西兰元/美元 0.7754 0.7797 -0.55 -0.55 0.7797
澳元/日圆 97.860 97.940 -0.08 +0.11 97.750
新西兰元/日圆 93.330 93.380 -0.05 +0.02 93.310
英镑/日圆 187.22 186.17 +0.56 +0.45 186.38
澳元/新西兰元 1.0477 1.0481 -0.04 +0.08 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选