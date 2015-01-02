《路透晚报》--1月2日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--香港佳兆业贷款融资违约或引发连锁效应，其美元债收益率飙升

中国房地产商--佳兆业一笔4亿港元的定期贷款出现违约，公司并表示可能触发其他贷款融资、债券、股本证券的交叉违约。该消息推动公司2018年到期的美元债券收益率飙升至40%。

--新加坡2014年第四季经济增长逊于预期，新年开局恐疲弱

新加坡第四季经济增长步伐慢于预期，在全球需求不稳的环境下制造业出现萎缩，引发对2015年经济前景的担忧。初值数据显示，第四季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.6%。这远远低于第三季3.1%的增长率，亦不及路透调查中分析师预估中值成长3.0%。新加坡10-12月制造业活动环比年率为萎缩5.8%，较上年同期萎缩2.0%。

--韩国12月制造业活动连续第四个月萎缩，但萎缩程度减小--PMI

韩国制造业活动在12月连续第四个月萎缩，但萎缩速度缩小。该调查显示韩国经济2015年初可能缓慢恢复稳定。汇丰/MARKIT的韩国制造业采购经理人指数(PMI)在12月经季节调整后升至49.9，高于11月的49.0。

--中国去年跻身百亿军团房企增至80家，凸显强者愈强--中指院

中国指数研究院发表报告称，2014年共有80家房地产企业年销售额跻身百亿军团，较2013年增加九家，销售总额共计2.8万亿元人民币，市场份额近40%。

[市场摘要]

--日本股市：今日逢假期休市。

--中国股市：今日逢假期休市。

--香港股市：恒指2015年首个交易日收高1.1%，中资地产股领涨

香港股市2015年首个交易日收涨，并录得最近五周的最佳周度表现，中资地产和金融类股领涨。恒生指数收高1.1%至23,857.82点，恒生国企指数上扬2.2%至12,245.35点。

--汇市：欧元/美元触及四年半低位

美元兑一篮子货币触及近九年以来高位，得益于美国经济表现强劲，且主要经济体之间货币政策前景不断分化。美元指数一度涨至90.726，为2006年3月以来最高。欧元兑美元在EBS交易平台上一度跌至1.2035，为2010年6月以来最低，0811GMT，欧元/美元报1.2057美元，跌幅0.4%。美元/日圆上涨0.5%，至120.41。

--欧元债市：二线国家公债收益率挫跌，受欧洲央行总裁评论影响

西班牙与德国公债收益率(殖利率)利差缩窄至2010年初以来最小，因市场愈加确信欧洲央行准备出台新的刺激措施。西班牙10年期公债收益率下跌8个基点至1.53%，可比德债收益率持平于0.55%。两者之差缩窄，为2010年4月来首次低于100个基点。

--国际油市：布兰特原油回落跌向57美元，受累于供应过剩忧虑

布兰特原油自58美元上方的早前高位回落，跌向57美元，因石油供应充裕抵消稍早因美国原油库存降幅大于预期所带来的支撑。0808GMT时，2月布兰特原油期货涨0.04美元，至每桶57.37美元，比日高58.54美元下跌了近1美元。2月美国原油期货较周三收盘位上涨0.26美元，报53.53美元，日高在55.11美元。

--全球金市：现货金跟随油价小升，但恐将连续第三周录得跌幅

现货金小涨，油价上扬拉抬黄金的避险魅力，但受美元走强影响，金价恐将连续第三周录得跌幅。0807 GMT，现货金上扬至每盎司1,186.76美元，跟随油价升势。节假日后流动性清淡，而中日市场都在周五休市。

--金属期市：伦铜2015年开局疲弱，接近四年半低位

伦铜2015年以疲弱基调开局，由于预计有来自供应过剩和中国经济增长放缓的压力，伦铜连续第二天下跌，徘徊在四年半低位附近。0807 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.27%至每吨6,283美元。