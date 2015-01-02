更新版 1-新加坡经济：2014年第四季经济增长逊于预期，新年开局恐疲弱

全球经济复苏不平衡以及出口低迷，在2014年抑制了新加坡的经济成长。

该国贸易机构表示，预计2015年国内非石油出口增长1.0-3.0%。其对2014年的预估是下滑1.5-1.0%，2013年降幅为6.0%。

而出口的龙头电子板块，难以搭上全球智能手机和其他高科技产品需求的顺风车，表现不及韩国和台湾等亚洲竞争者。

另外新加坡政府努力减少对海外劳工的依赖，使得就业市场紧张，并给薪资带来压力，影响经济成长。

新加坡总理李显龙在新年致辞中表示，经济成长率“将低于以往常见水准”，部分是因为政策收紧，包括对外籍工人的政策。

在过去几年实施一系列降温房地产的措施后，民间住宅价格在2014年下跌4.0%，为2008年以来首次年度下跌。

“我们对2015年前景保持审慎，因经济面临房地产市场降温以及信贷周期放缓等顶头风。外部需求也将可能保持不温不火，”摩根大通分析师Benjamin Shatil称。(完)