更新版 1-新加坡经济：2014年第四季经济增长逊于预期，新年开局恐疲弱

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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全球经济复苏不平衡以及出口低迷，在2014年抑制了新加坡的经济成长。
该国贸易机构表示，预计2015年国内非石油出口增长1.0-3.0%。其对2014年的预估是下滑1.5-1.0%，2013年降幅为6.0%。
而出口的龙头电子板块，难以搭上全球智能手机和其他高科技产品需求的顺风车，表现不及韩国和台湾等亚洲竞争者。
另外新加坡政府努力减少对海外劳工的依赖，使得就业市场紧张，并给薪资带来压力，影响经济成长。
新加坡总理李显龙在新年致辞中表示，经济成长率“将低于以往常见水准”，部分是因为政策收紧，包括对外籍工人的政策。
在过去几年实施一系列降温房地产的措施后，民间住宅价格在2014年下跌4.0%，为2008年以来首次年度下跌。
“我们对2015年前景保持审慎，因经济面临房地产市场降温以及信贷周期放缓等顶头风。外部需求也将可能保持不温不火，”摩根大通分析师Benjamin Shatil称。(完)
(编译 孙茉莉/田建华; 审校 郑茵/朱晓军)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选