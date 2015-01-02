香港股市：新年首个交易日早盘上扬，中资地产与金融股领涨

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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恒生指数本周至今上扬1.8%，恒生国企指数攀升5.6%，受内地股市强劲人气带动。因预期政府将出台更多刺激措施来支撑经济，中国股市近来大涨。
“那些料将受惠于中国政策的公司的人气依然强劲，这激发了对中资地产、银行、保险及券商类股的需求，”第一上海证券首席策略员叶尚志表示。
中资地产股股价飙升，因报导称12月房屋销售强劲，缓解了楼市降温的疑虑。华润置地 上涨6.6%，中国海外发展 和万科 分别涨6.5%和7%。
内地股市周五逢假期休市，下周一恢复交易。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选