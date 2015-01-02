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亚洲 | 2015年 1月 2日 星期五 13:14 BJT

香港股市：新年首个交易日早盘上扬，中资地产与金融股领涨

恒生指数本周至今上扬1.8%，恒生国企指数攀升5.6%，受内地股市强劲人气带动。因预期政府将出台更多刺激措施来支撑经济，中国股市近来大涨。

“那些料将受惠于中国政策的公司的人气依然强劲，这激发了对中资地产、银行、保险及券商类股的需求，”第一上海证券首席策略员叶尚志表示。

中资地产股股价飙升，因报导称12月房屋销售强劲，缓解了楼市降温的疑虑。华润置地 上涨6.6%，中国海外发展 和万科 分别涨6.5%和7%。

内地股市周五逢假期休市，下周一恢复交易。(完)
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