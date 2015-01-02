国际油市：布兰特原油回落跌向57美元，受累于供应过剩忧虑

“供应面没有发生改变。除非减产，否则油市目前没法有强劲的表现，”Newedge Japan的商品销售经理Ken Hasegawa说。

0614GMT时，2月布兰特原油期货 涨0.23美元，至每桶57.56美元，比日高58.54美元下跌了近1美元。

2月美国原油期货较周三收盘位上涨0.64美元，报53.91美元，日高在55.11美元。

油价较2014年峰值已跌去一半，至五年半低位，因全球原油供应充裕带来压力，全球最大的原油出口国沙特又拒绝减产，更是加重了供应利空。(完)

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