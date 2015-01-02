国际油市：布兰特原油回落跌向57美元，受累于供应过剩忧虑

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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“供应面没有发生改变。除非减产，否则油市目前没法有强劲的表现，”Newedge Japan的商品销售经理Ken Hasegawa说。
0614GMT时，2月布兰特原油期货 涨0.23美元，至每桶57.56美元，比日高58.54美元下跌了近1美元。
2月美国原油期货较周三收盘位上涨0.64美元，报53.91美元，日高在55.11美元。
油价较2014年峰值已跌去一半，至五年半低位，因全球原油供应充裕带来压力，全球最大的原油出口国沙特又拒绝减产，更是加重了供应利空。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/白云; 审校 戴素萍/艾茂林)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选