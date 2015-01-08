《香港报摘》--其他报摘重要消息1月8日

** 明报**

--华润置地 、平安保险 及A股上市公司首开股份组成的联合体，昨以86.25亿元人民币竞得一块位于北京丰台区地块，溢价高达21.99%。

--中国“Call的”手机软件滴滴打车及快的打车，再次面临遭政府封杀的危机。自从美国Uber进军内地，提供专车服务后，滴滴及快的均提供同类服务抗衡。

**星岛日报**

--香港财经事务及库务局局长陈家强表示，港人每日汇款8万元人民币到内地的上限能否放宽，须视乎内地有关规定，港府会按实际情况与内地当局联系。

--匹克体育 公布2015年第三季度订单总额按年增长10%-20%。其中鞋类的平均批发价录得低单位数增幅，服装则录得低单位数跌幅。

**东方日报**

--泰加保险 市传以高于中间价1.61港元定价，集资2.01亿港元，配售录5倍超额认购，公开发售超购近12倍，将于下周四挂牌。

--金山能源 公布，中国证监会向公司执行董事许振东发出警告及罚款20万元人民币，理由是他违反须予披露资料的规定。中证监亦向公司另一位执董张永利发出警告及罚款30万元，并禁止许氏涉足证券市场，为期10年。

**苹果日报**

--TCL通讯 正式收购Palm品牌，并指会由消费者为中心开发产品，在美国市场率先推出，市传收购价1,000万美元。（完）

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