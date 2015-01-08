《香港报摘》--其他报摘重要消息1月8日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
** 明报**
--华润置地 、平安保险 及A股上市公司首开股份组成的联合体，昨以86.25亿元人民币竞得一块位于北京丰台区地块，溢价高达21.99%。
--中国“Call的”手机软件滴滴打车及快的打车，再次面临遭政府封杀的危机。自从美国Uber进军内地，提供专车服务后，滴滴及快的均提供同类服务抗衡。
**星岛日报**
--香港财经事务及库务局局长陈家强表示，港人每日汇款8万元人民币到内地的上限能否放宽，须视乎内地有关规定，港府会按实际情况与内地当局联系。
--匹克体育 公布2015年第三季度订单总额按年增长10%-20%。其中鞋类的平均批发价录得低单位数增幅，服装则录得低单位数跌幅。
**东方日报**
--泰加保险 市传以高于中间价1.61港元定价，集资2.01亿港元，配售录5倍超额认购，公开发售超购近12倍，将于下周四挂牌。
--金山能源 公布，中国证监会向公司执行董事许振东发出警告及罚款20万元人民币，理由是他违反须予披露资料的规定。中证监亦向公司另一位执董张永利发出警告及罚款30万元，并禁止许氏涉足证券市场，为期10年。
**苹果日报**
--TCL通讯 正式收购Palm品牌，并指会由消费者为中心开发产品，在美国市场率先推出，市传收购价1,000万美元。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/林高丽)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。