港报财经评论：美元风暴威力不容小觑--信报1月5日

美元风暴威力不容小觑/习广思

2015年首个交易日，纽约油价跌至52.69美元水平，全日下跌1.1%，全周计则下滑3.7%，再创2009年4月以来最低收市价。油价、欧罗俱跌，与美汇指数有关，美汇指数再升近1%，至91.11，创2006年3月以来最高水平。美汇指数去年升13%，创下2005年以来最大单一年度升幅。展望2015年美汇继续看涨，并且开始有人谈论美元风暴。假期气氛仍未散退，美元兑所有G10国货币继续上涨，欧罗汇价跌至4年新低。欧洲央行行长德拉吉称，央行无法实现稳定物价职责的风险变得更高，准备在必要情况下加大刺激政策，把欧罗兑美元推向1.2边缘。

除此之外，西班牙、意大利和法国的PMI均低于预期，数据差加上量宽预期，欧罗跌穿1.2美元是迟早问题，1.2也是大量期权的重要价位，一旦失守或会出现一轮抛售欧罗的行动。商品货币继续疲弱，美元兑加元涨逾1%，报1.1772加元，是2009年7月以来首次升破1.17加元，达到2009年5月以来最高收市水平。加元汇价下跌与油价续创低位有关，就连澳元也跌穿0.81美元，纽元失守0.77美元。英镑兑美元则下跌1.5%，报1.5328美元，至2013年8月以来最低水平，主要是英国PMI低于预期后，令英镑开展新一轮跌势。全世界货币都在下跌，独是美元上升，看来并非好事。

策略师预测，美元全线上扬将延续到2015年底，欧罗兑美元或跌至1.14美元，美国投资者正把资金投向免受汇率变动冲击的基金。自去年9月以来，投入能够对冲汇率风险的美国交易所交易基金（ETF）的资产增长18%，达212亿美元，是2013年以来最大单季增长。这类基金在美元急升时发挥保护作用，规模40亿美元的Wisdom Tree欧洲对冲股票基金，去年回报率为3.8%；规模74亿美元的iShares安硕MSCI欧洲货币联盟ETF则亏损7.7%，该基金属非对冲基金，赢了欧洲股票但输了汇价。德银资产与财富管理策略主管Dodd Kittsley认为，持续数年的美元涨势才刚刚开始，投资者如今看到，即使选择了正确的市场，若忽视汇率因素，还是会蚀钱。美国经济已经强到令联储局终止令美元贬值的资产购买计划，并考虑自2006年来首度加息的时间。相比之下，日本与欧罗区的官员却在利率处于低位之际，推行更多刺激政策与通缩抗衡。在如此形势下，美元岂能不升？(B02)

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欧罗1.204强弱关键/苏子

受到德国央行行长德拉吉对德国报章《Handelsblatt》表示，欧洲央行将筹备进一步的QE措施所影响，结果上周五在踏入今年首个交易日后，欧罗成功跌破2012年7月的1.2040美元低位支持。虽然破位后未见迅即明显跌破1.20美元心理关口，但由于上周五的收市价已在全日低位附近，亦刚好为1.20美元心理关口，因此，此关口已被市场视作必破无疑，不大可能会发挥到明显的承接力。至于事实是否如此，最重要是看今日欧洲入市后，欧罗兑美元反弹的高位是否可以一直保持在1.204美元阻力以下。若然今早欧罗兑美元所造的高位已是亚洲市的高位所在，到欧洲入市后更明显在1.20美元心理关口以下波动，完全乏力挑战上述的1.2040美元阻力，那将反映欧罗大势已去。早前博反弹者最好还是忍痛止蚀算了；欧罗兑美元若在今日欧洲入市后保持下跌的势头，已几可肯定稍后将可考验2010年6月的1.1874美元低位了。

稍后一旦欧罗兑美元可以成功跌破1.1874美元的关键低位支持，届时可以非常肯定市场对美元的乐观情绪将迫向高峰。留意美元的强势，根据过去历史的经验，当进入第二年或以后，便会令到新兴市场及商品市场上出现重大事故。去年为美元第二年走强，俄罗斯及石油便率先出事了；今年美元将进入第三年的强势，相信或再有新兴市场及商品出事。估计出事的新兴市场有可能是印银纸较欧美日等发达国家更多的中国！倘若中国真的不幸出事，担心届时整个商品市场也可能受到拖累。所以小心目前美元的强势愈明显时，便要提防经济爆煲衍生重大黑天鹅事件的可能性绝对有机会在今年内出现！

上月美汇指数已升破200天平均线阻力收市，加上看好美元大方向已成为市场共识，再配合美国经济与其他国家的背驰情况，目前仍未有扭转迹象来看，宜继续顺势买入美元及沽出弱势货币，但不宜太重注入市。倘若相信新兴市场如中国以及商品市场会出事，大可顺势追沽澳元兑美元，博汇价可以在失守0.80美元心理关口后考验200天平均线支持。(B10)

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