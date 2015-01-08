港报财经评论：中港股市，抓大放小--经济日报1月8日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
中港股市，抓大放小/林瑞芬
港股跌势放缓回升，A股沽压有限成最大支撑。恒指昨升0.8%至23,681，国指微升0.23点至11,991，大市成交额1,026亿港元。炒港股，机遇仍集中在中资股身上，中金报告表列首季应该注意的国策、金融大事。风险最大的新股扩容及注册制改革的落实文件推出，而春节前流动性例牌抽紧或成为A股的回调藉口；不过，这都是短期困扰，其他如一带一路的国策推动、国企改革等中期正面因素仍偏强，经济维稳令货币流量增加、企业盈利预报在月内陆续发出，助稳投资者信心，A股大致上也是大涨小回格局。上证昨收3,373点，微升0.7%，沪、深股市交投只6,827亿港元，在争持回气中。
据国泰君安统计2014年中国内地企业业绩预告，60%公司净利润实现增长。截至本周初，A股已有1,040家上市公司发布了2014年的业绩预告，其中，业绩预增的占比21%，略增占27%，扭亏占7%，续盈占12%，预减占9%，略减占10%，首亏占8%，续亏占3%，不确定占3%。方向向好变化的预增、略增、扭亏合计比例为55%。中、小板上市公司经营效益改善较为明显，净利润同比增速达到25.71%，约为2013年增速的4倍。不过，中小板指数的预测PE也达到44倍，已反映了相关经营面偏好预期。
捉路大型国企，最主要是预期投资者对A股的信心在逐渐回复，进行估值修复正常水平，形成股价具上升空间。二来，中国内地的注册制征求意见稿的推出已经如箭在弦；退市制度愈走愈近，加上，新三板持续扩容；对内幕交易及股价操纵等行为的打击以及监管的趋严，对高估值中、小市值股票不利，资金分流低估值、大市值股票以防风险。观察了几日，三、四线小市值港股，暂时都不是市场人士杯茶，延续去年第四季的弱势。所见不是企业没有钱赢，如亿和 去年12月发盈喜，指2014年首11个月纯利约2.5亿港元，已超过2013年度纯利约350%，因此预计2014年度纯利大增，但股价都不见有特大爆发力，去年11月以来更形成下跌趋势，新一年要待基金经理埋位后，判定是否有买盘跟进方能判势。(B05)
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路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。