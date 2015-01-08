港报财经评论：中港股市，抓大放小--经济日报1月8日

中港股市，抓大放小/林瑞芬

港股跌势放缓回升，A股沽压有限成最大支撑。恒指昨升0.8%至23,681，国指微升0.23点至11,991，大市成交额1,026亿港元。炒港股，机遇仍集中在中资股身上，中金报告表列首季应该注意的国策、金融大事。风险最大的新股扩容及注册制改革的落实文件推出，而春节前流动性例牌抽紧或成为A股的回调藉口；不过，这都是短期困扰，其他如一带一路的国策推动、国企改革等中期正面因素仍偏强，经济维稳令货币流量增加、企业盈利预报在月内陆续发出，助稳投资者信心，A股大致上也是大涨小回格局。上证昨收3,373点，微升0.7%，沪、深股市交投只6,827亿港元，在争持回气中。

据国泰君安统计2014年中国内地企业业绩预告，60%公司净利润实现增长。截至本周初，A股已有1,040家上市公司发布了2014年的业绩预告，其中，业绩预增的占比21%，略增占27%，扭亏占7%，续盈占12%，预减占9%，略减占10%，首亏占8%，续亏占3%，不确定占3%。方向向好变化的预增、略增、扭亏合计比例为55%。中、小板上市公司经营效益改善较为明显，净利润同比增速达到25.71%，约为2013年增速的4倍。不过，中小板指数的预测PE也达到44倍，已反映了相关经营面偏好预期。

捉路大型国企，最主要是预期投资者对A股的信心在逐渐回复，进行估值修复正常水平，形成股价具上升空间。二来，中国内地的注册制征求意见稿的推出已经如箭在弦；退市制度愈走愈近，加上，新三板持续扩容；对内幕交易及股价操纵等行为的打击以及监管的趋严，对高估值中、小市值股票不利，资金分流低估值、大市值股票以防风险。观察了几日，三、四线小市值港股，暂时都不是市场人士杯茶，延续去年第四季的弱势。所见不是企业没有钱赢，如亿和 去年12月发盈喜，指2014年首11个月纯利约2.5亿港元，已超过2013年度纯利约350%，因此预计2014年度纯利大增，但股价都不见有特大爆发力，去年11月以来更形成下跌趋势，新一年要待基金经理埋位后，判定是否有买盘跟进方能判势。(B05)

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