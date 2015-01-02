国际油市：亚洲柴油裂解价差持续下跌，因供应增加

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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路透新加坡1月2日 - 亚洲柴油裂解价差周五下跌，交易消息人士指 因本地区供应充足且需求不强。 路透数据显示，2月柴油裂解价差下跌0.14美元，至每桶迪拜原油升 水15.21美元。 交易商称，亚洲供应充足，印度Essar Oil求售1月柴油现货船货。 交易商补充称，马来西亚国家石油公司(Petronas)求售含硫10ppm柴 油船货，不过这项非公开标售的细节尚未立即确认。 印度周四将柴油出厂税每升提高2卢比(0.03美元)，以资助本财年和 未来财年的基建项目。 交易商称，这对国内需求的影响料将温和，因整体油价已下跌。 荷兰PJK International本周稍早公布的数据显示，上周欧洲油品库 存升至逾三年半高位，因市场处于正价差使库存燃料能够获利。 新加坡现货市场达成一笔柴油交易，未达成航煤交易。 BP从SK能源买入15万桶含硫500 ppm柴油，船期为1月21至25日，价格 为与新加坡报价持平。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选