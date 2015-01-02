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亚洲 | 2015年 1月 2日 星期五 14:45 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差持续下跌，因供应增加

路透新加坡1月2日 - 亚洲柴油裂解价差周五下跌，交易消息人士指
因本地区供应充足且需求不强。
    
    路透数据显示，2月柴油裂解价差下跌0.14美元，至每桶迪拜原油升
水15.21美元。
    
    交易商称，亚洲供应充足，印度Essar Oil求售1月柴油现货船货。
    
    交易商补充称，马来西亚国家石油公司(Petronas)求售含硫10ppm柴
油船货，不过这项非公开标售的细节尚未立即确认。
    
    印度周四将柴油出厂税每升提高2卢比(0.03美元)，以资助本财年和
未来财年的基建项目。
    
    交易商称，这对国内需求的影响料将温和，因整体油价已下跌。
    
    荷兰PJK International本周稍早公布的数据显示，上周欧洲油品库
存升至逾三年半高位，因市场处于正价差使库存燃料能够获利。
    
    新加坡现货市场达成一笔柴油交易，未达成航煤交易。
    
    BP从SK能源买入15万桶含硫500 ppm柴油，船期为1月21至25日，价格
为与新加坡报价持平。(完)
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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