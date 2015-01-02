国际油市：亚洲柴油裂解价差持续下跌，因供应增加

路透新加坡1月2日 - 亚洲柴油裂解价差周五下跌，交易消息人士指 因本地区供应充足且需求不强。 路透数据显示，2月柴油裂解价差下跌0.14美元，至每桶迪拜原油升 水15.21美元。 交易商称，亚洲供应充足，印度Essar Oil求售1月柴油现货船货。 交易商补充称，马来西亚国家石油公司(Petronas)求售含硫10ppm柴 油船货，不过这项非公开标售的细节尚未立即确认。 印度周四将柴油出厂税每升提高2卢比(0.03美元)，以资助本财年和 未来财年的基建项目。 交易商称，这对国内需求的影响料将温和，因整体油价已下跌。 荷兰PJK International本周稍早公布的数据显示，上周欧洲油品库 存升至逾三年半高位，因市场处于正价差使库存燃料能够获利。 新加坡现货市场达成一笔柴油交易，未达成航煤交易。 BP从SK能源买入15万桶含硫500 ppm柴油，船期为1月21至25日，价格 为与新加坡报价持平。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)