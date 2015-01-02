欧洲汇市：欧元兑美元跌至2010年6月以来最低

路透新加坡1月2日 - 欧元兑美元周五跌至四年半来最低位，因欧洲央行总裁德拉吉发表了一番言论，助燃了有关央行料在本月推出更激进刺激举措的预期。

欧元兑美元 在EBS交易平台上一度跌至1.2035，为2010年6月以来最低，最新报约1.2042，日内跌幅为0.5%。

德拉吉在接受德国商报(Handelsblatt)采访时称，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。