新兴汇市：亚币2015年开局走软，坡元触及四年低位

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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由于市场预期，随着美国经济趋强，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在2015年升息，因此去年亚洲货 币下跌。相形之下，中国经济持续降温，令其他亚洲国家出口前景转淡。 受油价下滑影响，马币(林吉特)为2014年表现最差的亚洲新兴货币，日圆走贬则拖累东北亚的韩元KRW=K FTC及台币 。 亚洲 当日 今年以来 2014年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 120.41 119.66 -0.62 -0.62 119.66 坡元 1.3280 1.3239 -0.31 -0.15 1.3260 #台币 31.718 31.718 +0.00 +0.00 31.718 韩元 1103.02 1099.30 -0.34 -0.34 1099.30 #泰铢 32.98 32.90 -0.24 -0.24 32.90 #菲律宾披索 44.75 44.72 -0.07 -0.07 44.72 印尼卢比 12505.00 12380.00 -1.00 -1.00 12380.00 印度卢比 63.28 63.35 +0.11 -0.40 63.03 马币 3.5150 3.4965 -0.53 -0.53 3.4965 #人民币 6.2046 6.2040 -0.01 -0.01 6.2040 (完) # 中国、菲律宾、台湾及泰国市场因假期休市 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞/朱晓军)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选