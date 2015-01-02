新兴汇市：亚币2015年开局走软，坡元触及四年低位

由于市场预期，随着美国经济趋强，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在2015年升息，因此去年亚洲货 币下跌。相形之下，中国经济持续降温，令其他亚洲国家出口前景转淡。 受油价下滑影响，马币(林吉特)为2014年表现最差的亚洲新兴货币，日圆走贬则拖累东北亚的韩元KRW=K FTC及台币 。 亚洲 当日 今年以来 2014年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 120.41 119.66 -0.62 -0.62 119.66 坡元 1.3280 1.3239 -0.31 -0.15 1.3260 #台币 31.718 31.718 +0.00 +0.00 31.718 韩元 1103.02 1099.30 -0.34 -0.34 1099.30 #泰铢 32.98 32.90 -0.24 -0.24 32.90 #菲律宾披索 44.75 44.72 -0.07 -0.07 44.72 印尼卢比 12505.00 12380.00 -1.00 -1.00 12380.00 印度卢比 63.28 63.35 +0.11 -0.40 63.03 马币 3.5150 3.4965 -0.53 -0.53 3.4965 #人民币 6.2046 6.2040 -0.01 -0.01 6.2040 (完) # 中国、菲律宾、台湾及泰国市场因假期休市 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞/朱晓军)