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亚洲 | 2015年 1月 2日 星期五 15:22 BJT

新兴汇市：亚币2015年开局走软，坡元触及四年低位

由于市场预期，随着美国经济趋强，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在2015年升息，因此去年亚洲货
币下跌。相形之下，中国经济持续降温，令其他亚洲国家出口前景转淡。
    
    受油价下滑影响，马币(林吉特)为2014年表现最差的亚洲新兴货币，日圆走贬则拖累东北亚的韩元KRW=K
FTC及台币 。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            120.41    119.66   -0.62   -0.62    119.66
    坡元            1.3280    1.3239   -0.31   -0.15    1.3260
   #台币          31.718    31.718   +0.00   +0.00    31.718
    韩元           1103.02   1099.30   -0.34   -0.34   1099.30
   #泰铢             32.98     32.90   -0.24   -0.24     32.90
   #菲律宾披索       44.75     44.72   -0.07   -0.07     44.72
    印尼卢比      12505.00  12380.00   -1.00   -1.00  12380.00
    印度卢比       63.28     63.35   +0.11   -0.40     63.03
    马币            3.5150    3.4965   -0.53   -0.53    3.4965
   #人民币          6.2046    6.2040   -0.01   -0.01    6.2040
    (完)
    
    # 中国、菲律宾、台湾及泰国市场因假期休市
    
      
      
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 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞/朱晓军)
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