金属期市：伦铜2015年开局疲弱，接近四年半低位

一行业组织指出，铜市历经五年供不应求之后，预料2015年全球铜市供给过剩幅度约39万吨。

中国制造业活动于12月转弱，凸显出该国制造商所面临的种种挑战，他们正在力抗经济降温环境下的成本上扬以及需求转弱。

在历经震荡的2014年之后，中国经济2015年看来开局不振，强化市场对于北京当局将会推出更多刺激计画以避免经济滑坡加剧的预期；中国经济进一步下滑恐造成失业增加及违约。

中国铜消费量占全球约45%。

中国政府的一个顶级智库本周表示，其预期中国经济成长率今年将放缓至7%，2014年则估计为成长7.3%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金