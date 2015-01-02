金属期市：伦铜2015年开局疲弱，接近四年半低位

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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一行业组织指出，铜市历经五年供不应求之后，预料2015年全球铜市供给过剩幅度约39万吨。
中国制造业活动于12月转弱，凸显出该国制造商所面临的种种挑战，他们正在力抗经济降温环境下的成本上扬以及需求转弱。
在历经震荡的2014年之后，中国经济2015年看来开局不振，强化市场对于北京当局将会推出更多刺激计画以避免经济滑坡加剧的预期；中国经济进一步下滑恐造成失业增加及违约。
中国铜消费量占全球约45%。
中国政府的一个顶级智库本周表示，其预期中国经济成长率今年将放缓至7%，2014年则估计为成长7.3%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/于春红; 审校 白云)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选