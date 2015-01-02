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亚洲 | 2015年 1月 2日 星期五 15:51 BJT

全球金市：现货金跟随油价小升，但恐将连续第三周录得跌幅

很多分析师预计，黄金将迎来又一年艰难时光，因为美国升息和经济
复苏的预期料将推动美元进一步上涨。
    
    “我们认为金价可能在2015年测试1,000美元，但之后料将反弹，因
为投资者可能大量逢低买入，”辉立期货分析师Howie Lee在本周报告中
称。
    
    0732 GMT，现货金 上扬0.3%至每盎司1,185.20美元，跟随油价
升势。节假日后流动性清淡，而中日市场都在周五休市。
    
    尽管周五上涨，金价本周仍下跌近1%，受累于美元强劲。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓
下滑0.25%至709.02吨，为六年新低。
    
        --------------------------0732GMT---------
                      价格     变动     涨跌%
    
    现货金         1185.2     3.6      0.3
    现货银           15.8    0.16     1.02
    现货铂金         1206     3.5     0.29
    现货钯金       789.97    1.47     0.19
    COMEX期金      1185.6     1.5     0.13
    COMEX期银      15.835   0.236     1.51
    汇率 
    欧元/美元      1.2037        
    美元指数       90.716     

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 田建华/艾茂林)
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