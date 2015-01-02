全球金市：现货金跟随油价小升，但恐将连续第三周录得跌幅

很多分析师预计，黄金将迎来又一年艰难时光，因为美国升息和经济 复苏的预期料将推动美元进一步上涨。 “我们认为金价可能在2015年测试1,000美元，但之后料将反弹，因 为投资者可能大量逢低买入，”辉立期货分析师Howie Lee在本周报告中 称。 0732 GMT，现货金 上扬0.3%至每盎司1,185.20美元，跟随油价 升势。节假日后流动性清淡，而中日市场都在周五休市。 尽管周五上涨，金价本周仍下跌近1%，受累于美元强劲。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓 下滑0.25%至709.02吨，为六年新低。 --------------------------0732GMT--------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1185.2 3.6 0.3 现货银 15.8 0.16 1.02 现货铂金 1206 3.5 0.29 现货钯金 789.97 1.47 0.19 COMEX期金 1185.6 1.5 0.13 COMEX期银 15.835 0.236 1.51 汇率 欧元/美元 1.2037 美元指数 90.716 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 田建华/艾茂林)