全球金市：现货金跟随油价小升，但恐将连续第三周录得跌幅

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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很多分析师预计，黄金将迎来又一年艰难时光，因为美国升息和经济 复苏的预期料将推动美元进一步上涨。 “我们认为金价可能在2015年测试1,000美元，但之后料将反弹，因 为投资者可能大量逢低买入，”辉立期货分析师Howie Lee在本周报告中 称。 0732 GMT，现货金 上扬0.3%至每盎司1,185.20美元，跟随油价 升势。节假日后流动性清淡，而中日市场都在周五休市。 尽管周五上涨，金价本周仍下跌近1%，受累于美元强劲。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓 下滑0.25%至709.02吨，为六年新低。 --------------------------0732GMT--------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1185.2 3.6 0.3 现货银 15.8 0.16 1.02 现货铂金 1206 3.5 0.29 现货钯金 789.97 1.47 0.19 COMEX期金 1185.6 1.5 0.13 COMEX期银 15.835 0.236 1.51 汇率 欧元/美元 1.2037 美元指数 90.716 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 田建华/艾茂林)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选