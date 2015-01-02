中国房地产：去年跻身百亿军团房企增至80家，凸显强者愈强--中指院

报告称，去年全国商品房销售额全年同比降幅近8%，销售均价同比跌幅近5%。但年销售额100亿元以上的百亿房企凭藉更灵活的适应能力和更高的抗风险能力，实现了业绩逆势增长，经受住了政策、去化、资金等各方面的考验。