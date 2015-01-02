中国房地产：去年跻身百亿军团房企增至80家，凸显强者愈强--中指院

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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路透香港1月2日 - 中国指数研究院发表报告称，2014年共有80家房地产企业跻身百亿军团，较2013年增加九家，销售总额共计2.8万亿元人民币，市场份额近40%。
报告称，去年全国商品房销售额全年同比降幅近8%，销售均价同比跌幅近5%。但年销售额100亿元以上的百亿房企凭藉更灵活的适应能力和更高的抗风险能力，实现了业绩逆势增长，经受住了政策、去化、资金等各方面的考验。
在该80家百亿房企中，其中七家去年全年销售额逾千亿元，首五位依次为绿地控股（2,403亿）、万科 （2,180亿）、大连万达商业地产 （1,470亿）、保利房地产 （1,370亿）、及恒大地产 （1,317亿）。
报告指出，其中绿地和万科更首破2,000亿元大关，平均38%的业绩增幅进一步拉大与其他千亿企业的距离。年销售额介于100-300亿的企业最为集中，共计61家，竞争尤为激烈。可以看出，百亿企业阵营之间分化拉大，强者愈强的情况愈加凸显。（完） (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选