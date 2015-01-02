国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跌至逾三周低位，供应充沛

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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路透新加坡1月2日 - 周五亚洲380-cst燃料油现货升水跌至逾三周低 位，因预计供应会增长，且超过季节性需求增长。 路透数据显示，380-cst燃料油现货升水跌0.60美元至每吨较新加坡 报价升水1.17美元。 周三荷兰PJK International公布的数据显示，上周欧洲油品库存达 到逾三年半来最高，因该市场正价差使得储存燃料可以获利。 该周汽油、柴油、燃料油、石脑油和航煤总计库存达至509.3万吨， 创2011年5月以来最高。 这意味着来自欧洲的套利船货可能继续处在高位。 路透分析船运数据显示，亚洲来自西方的船货预计在1月会达到九个 月高位，受来自地中海和欧洲的船货推动。 印度石油公司求售3万吨180-cst燃料油，船期为2月2-4日，招标将于 1月7日结束。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 艾茂林)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选