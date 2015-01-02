国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跌至逾三周低位，供应充沛

路透新加坡1月2日 - 周五亚洲380-cst燃料油现货升水跌至逾三周低 位，因预计供应会增长，且超过季节性需求增长。 路透数据显示，380-cst燃料油现货升水跌0.60美元至每吨较新加坡 报价升水1.17美元。 周三荷兰PJK International公布的数据显示，上周欧洲油品库存达 到逾三年半来最高，因该市场正价差使得储存燃料可以获利。 该周汽油、柴油、燃料油、石脑油和航煤总计库存达至509.3万吨， 创2011年5月以来最高。 这意味着来自欧洲的套利船货可能继续处在高位。 路透分析船运数据显示，亚洲来自西方的船货预计在1月会达到九个 月高位，受来自地中海和欧洲的船货推动。 印度石油公司求售3万吨180-cst燃料油，船期为2月2-4日，招标将于 1月7日结束。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 艾茂林)