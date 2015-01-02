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亚洲 | 2015年 1月 2日 星期五 16:23 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跌至逾三周低位，供应充沛

路透新加坡1月2日 - 周五亚洲380-cst燃料油现货升水跌至逾三周低
位，因预计供应会增长，且超过季节性需求增长。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油现货升水跌0.60美元至每吨较新加坡
报价升水1.17美元。
    
    周三荷兰PJK International公布的数据显示，上周欧洲油品库存达
到逾三年半来最高，因该市场正价差使得储存燃料可以获利。
    
    该周汽油、柴油、燃料油、石脑油和航煤总计库存达至509.3万吨，
创2011年5月以来最高。
    
    这意味着来自欧洲的套利船货可能继续处在高位。
    
    路透分析船运数据显示，亚洲来自西方的船货预计在1月会达到九个
月高位，受来自地中海和欧洲的船货推动。
 
    印度石油公司求售3万吨180-cst燃料油，船期为2月2-4日，招标将于
1月7日结束。(完)
    
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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 (编译 田建华; 审校 艾茂林)
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