国际油市：亚洲石脑油裂解价差弱势格局开启2015年

路透新加坡1月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周五在新年首个交易日触 及两日低位30.18美元，因供应增加，而成交低迷，因贸易商尚未结束新 年假期。 至少有三批石脑油船货标售将在下周决标，总数量高达61,500吨，船 期为1月中旬至下半月，出售方为印度巴拉特石油和印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)，装船地点为印度霍尔迪亚及柯枝。 交易商预计现货价格仍维持在低位，因供应持续高企，且西方石化炼 厂冬季期间可取得的替代性液化石油气(LPG)数量充足。 传统上，当LPG价格昂贵时，欧洲的石化炼厂会改用石脑油。 路透数据显示，印度国内各港口1月石脑油船货，离岸价格(FOB)平均 价格在每吨6.50美元附近，与2014年1月的均价约34美元相比，下跌80%。 新加坡现货市场达成两笔汽油交易，连续第五个交易日无石脑油交易 达成。 PPT售出两批92号汽油船货，价格均为63美元。一批于1月18-22日从 新加坡起运，买家是维多。一批从同一港口1月22-26日装运，买家是道达 尔。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 蔡美珍)