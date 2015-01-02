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亚洲 | 2015年 1月 2日 星期五 16:44 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差弱势格局开启2015年

路透新加坡1月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周五在新年首个交易日触
及两日低位30.18美元，因供应增加，而成交低迷，因贸易商尚未结束新
年假期。
    
    至少有三批石脑油船货标售将在下周决标，总数量高达61,500吨，船
期为1月中旬至下半月，出售方为印度巴拉特石油和印度石油公司(Indian
 Oil Corp, IOC)，装船地点为印度霍尔迪亚及柯枝。
    
    交易商预计现货价格仍维持在低位，因供应持续高企，且西方石化炼
厂冬季期间可取得的替代性液化石油气(LPG)数量充足。
    
    传统上，当LPG价格昂贵时，欧洲的石化炼厂会改用石脑油。
    
    路透数据显示，印度国内各港口1月石脑油船货，离岸价格(FOB)平均
价格在每吨6.50美元附近，与2014年1月的均价约34美元相比，下跌80%。
    
    新加坡现货市场达成两笔汽油交易，连续第五个交易日无石脑油交易
达成。
    
    PPT售出两批92号汽油船货，价格均为63美元。一批于1月18-22日从
新加坡起运，买家是维多。一批从同一港口1月22-26日装运，买家是道达
尔。(完)
    
      
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 (编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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