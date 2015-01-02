国际油市：亚洲石脑油裂解价差弱势格局开启2015年

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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路透新加坡1月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周五在新年首个交易日触 及两日低位30.18美元，因供应增加，而成交低迷，因贸易商尚未结束新 年假期。 至少有三批石脑油船货标售将在下周决标，总数量高达61,500吨，船 期为1月中旬至下半月，出售方为印度巴拉特石油和印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)，装船地点为印度霍尔迪亚及柯枝。 交易商预计现货价格仍维持在低位，因供应持续高企，且西方石化炼 厂冬季期间可取得的替代性液化石油气(LPG)数量充足。 传统上，当LPG价格昂贵时，欧洲的石化炼厂会改用石脑油。 路透数据显示，印度国内各港口1月石脑油船货，离岸价格(FOB)平均 价格在每吨6.50美元附近，与2014年1月的均价约34美元相比，下跌80%。 新加坡现货市场达成两笔汽油交易，连续第五个交易日无石脑油交易 达成。 PPT售出两批92号汽油船货，价格均为63美元。一批于1月18-22日从 新加坡起运，买家是维多。一批从同一港口1月22-26日装运，买家是道达 尔。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选