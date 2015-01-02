《特写》亚太地区2014年银团贷款规模突破5,000亿美元大关--TRLPC

**定价走势**

2014年上半年，台湾银行业融资成本增加，加之大陆曝险相关问题，影响了交易流量，并导致贷款定价升高。不过，随着三个月台北银行间拆息利率(TAIFX)走低，在7月初前后跌破100个基点，市场情况有所缓解。3月初TAIFX曾触及两年高位160个基点。

来自债市的竞争压力沉重，高评级借款企业利用条件有利的机会，锁定低成本融资及更长还款期限。这迫使银行展开更激烈的竞争，从而也推动贷款定价下降。

中东地区银行的崛起，也增强了流动性，有助于拉低贷款定价。至于中东地区银行是否会继续参与亚洲贷款市场，尚不明朗。

“近期油价崩跌是否会让中东国家银行改变主意，还是说它们会继续承贷定价差距细微的亚洲贷款，还有待观察，”苏格兰皇家银行的Agarwal称。

“在2014年，俱乐部贷款相当常见，尤其是在澳洲和中国。这些俱乐部贷款料将持续，因为有更多资金充裕的银行愿意为顶级信用借款方提供低成本融资，而其中不太需要筹建银团来分担风险。借款方的融资活动将会见机行事，因为债市和股市都门户大开且便于融资，”Agarwal还表示。

“我们预计结构性交易的接受程度较更高，如夹层融资和控股公司借贷，”瑞信的Sharma表示。

**中国主导**

在亚洲(除日本)地区，中国占到贷款总量的约27%，所以中国银行业者雄踞主办行榜单前列也不足为奇。全球市值最大的中国工商银行在2014年亚洲(除日本)贷款市场占得8.8%份额，胜过其他对手。