《特写》亚太地区2014年银团贷款规模突破5,000亿美元大关--TRLPC

欧洲汇市：英镑周线料下跌，为四周以来首见
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
**定价走势**
2014年上半年，台湾银行业融资成本增加，加之大陆曝险相关问题，影响了交易流量，并导致贷款定价升高。不过，随着三个月台北银行间拆息利率(TAIFX)走低，在7月初前后跌破100个基点，市场情况有所缓解。3月初TAIFX曾触及两年高位160个基点。
来自债市的竞争压力沉重，高评级借款企业利用条件有利的机会，锁定低成本融资及更长还款期限。这迫使银行展开更激烈的竞争，从而也推动贷款定价下降。
中东地区银行的崛起，也增强了流动性，有助于拉低贷款定价。至于中东地区银行是否会继续参与亚洲贷款市场，尚不明朗。
“近期油价崩跌是否会让中东国家银行改变主意，还是说它们会继续承贷定价差距细微的亚洲贷款，还有待观察，”苏格兰皇家银行的Agarwal称。
“在2014年，俱乐部贷款相当常见，尤其是在澳洲和中国。这些俱乐部贷款料将持续，因为有更多资金充裕的银行愿意为顶级信用借款方提供低成本融资，而其中不太需要筹建银团来分担风险。借款方的融资活动将会见机行事，因为债市和股市都门户大开且便于融资，”Agarwal还表示。
“我们预计结构性交易的接受程度较更高，如夹层融资和控股公司借贷，”瑞信的Sharma表示。
**中国主导**
在亚洲(除日本)地区，中国占到贷款总量的约27%，所以中国银行业者雄踞主办行榜单前列也不足为奇。全球市值最大的中国工商银行在2014年亚洲(除日本)贷款市场占得8.8%份额，胜过其他对手。
曾2013年摘得桂冠的中国银行落居第二，而上年亚军--中国国家开发银行降至第三。澳新银行及汇丰银行分居第四五位。(完) (编译 白云/高琦/杜明霞/朱晓军；审校 蔡美珍)
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。