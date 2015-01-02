重发-《全球汇市》欧元兑美元跌至四年半最低，德拉吉讲话引发QE预期

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(重复以调整文内格式)
* 欧洲央行总裁有关物价稳定的讲话打压欧元
* 美元指数触及2006年3月来最高
* 对经济和货币政策分化的关注，利好美元
路透伦敦1月2日 - 欧元兑美元周五跌至四年半最低，之前欧洲央行总裁的讲话，引发了对于该行将在本月晚些时候采取更大胆举措的预期。
欧元兑美元 一度在EBS平台跌至1.2035，为2010年6月来最低，最新报1.2055，日内下跌0.4%
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。
“在德拉吉的这番言论发表后，欧元面临下行风险。鉴于下周出炉的欧元区通胀率数据可能非常低，欧元恐将跌破1.20美元。”Nordea分析师Niels Christensen说道，“欧元下跌将只会增加ECB在本月稍后会议上采取行动的压力。”
欧元区通胀数据定于下周公布，预计欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期下滑0.1%，进一步远离欧洲央行(ECB)设下的略低于2%的目标。
Saxo Capital Markets驻新加坡外汇交易员Jeffrey Halley称，在清淡市况中，止损单触发后，欧元下跌加快。
美元指数则触及近九年高位，借助美国经济表现、以及主要经济体货币政策前景分化的力量。
美元在2015年强势开局。2014年表现亮丽，美元指数劲扬将近13%，为1997年以来表现最好的一年。美元指数 一度涨至90.726，为2006年3月以来最高。
“临近年底时的很多题材现在都还盛行，”渣打银行驻新加坡外汇研究全球主管Callum Henderson说。
“美国的复苏步伐并不惊人，但显然比10国集团(G10)多数成员国都要好得多，”Henderson说。
美联储升息倾向与欧洲和日本刺激性政策之间的反差，去年全面支撑美元。
美元兑日圆 升0.5%至120.35，在12月初曾创下七年高点121.86。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王洋/高琦/艾茂林/朱晓军/杜明霞/田建华)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选