重发-《全球汇市》欧元兑美元跌至四年半最低，德拉吉讲话引发QE预期

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* 欧洲央行总裁有关物价稳定的讲话打压欧元

* 美元指数触及2006年3月来最高

* 对经济和货币政策分化的关注，利好美元

路透伦敦1月2日 - 欧元兑美元周五跌至四年半最低，之前欧洲央行总裁的讲话，引发了对于该行将在本月晚些时候采取更大胆举措的预期。

欧元兑美元 一度在EBS平台跌至1.2035，为2010年6月来最低，最新报1.2055，日内下跌0.4%

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。

“在德拉吉的这番言论发表后，欧元面临下行风险。鉴于下周出炉的欧元区通胀率数据可能非常低，欧元恐将跌破1.20美元。”Nordea分析师Niels Christensen说道，“欧元下跌将只会增加ECB在本月稍后会议上采取行动的压力。”

欧元区通胀数据定于下周公布，预计欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期下滑0.1%，进一步远离欧洲央行(ECB)设下的略低于2%的目标。

Saxo Capital Markets驻新加坡外汇交易员Jeffrey Halley称，在清淡市况中，止损单触发后，欧元下跌加快。

美元指数则触及近九年高位，借助美国经济表现、以及主要经济体货币政策前景分化的力量。

美元在2015年强势开局。2014年表现亮丽，美元指数劲扬将近13%，为1997年以来表现最好的一年。美元指数 一度涨至90.726，为2006年3月以来最高。

“临近年底时的很多题材现在都还盛行，”渣打银行驻新加坡外汇研究全球主管Callum Henderson说。

“美国的复苏步伐并不惊人，但显然比10国集团(G10)多数成员国都要好得多，”Henderson说。

美联储升息倾向与欧洲和日本刺激性政策之间的反差，去年全面支撑美元。

美元兑日圆 升0.5%至120.35，在12月初曾创下七年高点121.86。(完)

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