欧洲汇市：英镑兑美元跌破1.55，稍早的英国制造业数据不及预期

路透伦敦1月2日 - 周五英镑以疲弱态势为2015年开局，兑美元跌至1.55下方的九日低点。稍早数据显示英国12月制造业扩张速度大幅慢于预期。

英国12月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)由上月的53.3跌至52.5，创三个月低位，亦逊于路透调查预估的升至53.7。虽然PMI指数仍连续第22个月高于荣枯分界线50，但这项调查结果进一步印证消费者仍将是英国复苏的主要推力。

英镑兑美元在数据公布后跌至1.5494，数据公布前报1.5517附近，日内下跌逾0.5%。英镑兑欧元 也走弱至0.7775英镑。

英国3月公债期货小升至119.24，数据公布前为119.22。(完)