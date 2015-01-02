欧洲汇市：英镑兑美元跌破1.55，稍早的英国制造业数据不及预期

欧洲汇市：英镑周线料下跌，为四周以来首见
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透伦敦1月2日 - 周五英镑以疲弱态势为2015年开局，兑美元跌至1.55下方的九日低点。稍早数据显示英国12月制造业扩张速度大幅慢于预期。
英国12月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)由上月的53.3跌至52.5，创三个月低位，亦逊于路透调查预估的升至53.7。虽然PMI指数仍连续第22个月高于荣枯分界线50，但这项调查结果进一步印证消费者仍将是英国复苏的主要推力。
英镑兑美元在数据公布后跌至1.5494，数据公布前报1.5517附近，日内下跌逾0.5%。英镑兑欧元 也走弱至0.7775英镑。
英国3月公债期货小升至119.24，数据公布前为119.22。(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。