表格：英国11月消费者信贷增12.52亿英镑超预估，创2008年2月以来最高

欧洲汇市：英镑周线料下跌，为四周以来首见
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透伦敦1月2日 - 英国央行周五公布：
* 英国11月消费者信贷增加12.52亿英镑(预估为增加10亿英镑)，10月为增加10.85亿英镑
* 英国11月消费者信贷增幅为2008年2月以来最高
* 英国11月抵押贷款批准件数为59,029件(预估为58,500件)，10月为59,511件
* 英国11月抵押贷款发放金额增加20.59亿英镑(预估为增加14.5亿英镑)，10月为增加15.95亿英镑
* 英国11月M4货供额较前月持平；较上年同期下降2.8%
具体数据如下(括号中为前值)：
11月 10月 预估
抵押贷款批准件数 59,029^ 59,511 (59,426) 58,500
对个人贷款(单位10亿英镑)
11月 10月 预估
总净贷款 3.310 2.680 (2.583) --
房屋抵押贷款 2.059 1.595 (1.496) 1.45
消费者信贷 1.252^^ 1.085 (1.087) 1.0
M4货币供应量数据(%):
11月 10月
M4 较上月(经季节调整) 0.0 0.0 (-0.1)
M4 较上年同期 -2.8 -2.6 (-2.6) (完)
^ 2013年6月以来最少抵押贷款批准宗数
^^ 2008年2月以来最高消费者信贷增幅
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。