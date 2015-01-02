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货币新闻 | 2015年 1月 2日 星期五 17:45 BJT

表格：英国11月消费者信贷增12.52亿英镑超预估，创2008年2月以来最高

路透伦敦1月2日 - 英国央行周五公布：

* 英国11月消费者信贷增加12.52亿英镑(预估为增加10亿英镑)，10月为增加10.85亿英镑

* 英国11月消费者信贷增幅为2008年2月以来最高

* 英国11月抵押贷款批准件数为59,029件(预估为58,500件)，10月为59,511件

* 英国11月抵押贷款发放金额增加20.59亿英镑(预估为增加14.5亿英镑)，10月为增加15.95亿英镑

* 英国11月M4货供额较前月持平；较上年同期下降2.8%

具体数据如下(括号中为前值)：

11月 10月 预估

抵押贷款批准件数 59,029^ 59,511 (59,426) 58,500

对个人贷款(单位10亿英镑)

11月 10月 预估

总净贷款 3.310 2.680 (2.583) --

房屋抵押贷款 2.059 1.595 (1.496) 1.45

消费者信贷 1.252^^ 1.085 (1.087) 1.0

M4货币供应量数据(%):

11月 10月

M4 较上月(经季节调整) 0.0 0.0 (-0.1)

M4 较上年同期 -2.8 -2.6 (-2.6) (完)

^ 2013年6月以来最少抵押贷款批准宗数

^^ 2008年2月以来最高消费者信贷增幅
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