标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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路透伦敦1月2日 - 以下为IRON FX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周三大跌，跌破1.2130(R1)支撑区域(转为阻力)。周五欧洲盘初曾逼近关键支撑位1.2040(S1)，即2012年7月24日低点。心理水平1.2000(S2)预计为下一支撑，若明确跌破，可能继续落向1.1880(S3)关口，即2010年7月7日低点。近期动能研究显示，看空动能加速，欧元/美元很快跌破1.2040的可能性增加。相对强弱指标(RSI)跌破30一线且指向下方，而已经为负的乖离率的移动平均值(MACD)已下穿信号线。整体趋势方面，仍预计长期向下。日线图上高点和低点都在50日和200日均线下方走低。
英镑/日圆：微升，此前触及185.00日圆(S1)支撑线和200日均线。周五升向关键阻力线188.00(R1)，若升破可能测试心理关口190.00(R2)。近期英镑/日圆乐观人气也体现在摆动指标上。RSI在触及30一线后冲高至略高于50，而MACD零下方不远触底，上穿触发线，可能很快转为正值。日线图上，汇价仍高于50和200日均线，因此整体上行趋势未改。
新西兰元/美元：周三大跌，此前在0.7850(R2)阻力位触发部分卖单。目前空头正在测试0.7745(S1)支撑线，若能突破，料将跌至下一支撑关口0.7700(S2)。短期动能研究也支持此观点。RSI在70一线遇阻后大跌至50下方，而MACD已触顶、跌破触发线，可能近期回到零值水平。整体来看可暂时观望，因日线摆动指标与价格走势出现背离，说明当前占上风的长期下行趋势正逐步丧失动能。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选