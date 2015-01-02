路透伦敦1月2日 - 以下为IRON FX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周三大跌，跌破1.2130(R1)支撑区域(转为阻力)。周五欧洲盘初曾逼近关键支撑位1.2040(S1)，即2012年7月24日低点。心理水平1.2000(S2)预计为下一支撑，若明确跌破，可能继续落向1.1880(S3)关口，即2010年7月7日低点。近期动能研究显示，看空动能加速，欧元/美元很快跌破1.2040的可能性增加。相对强弱指标(RSI)跌破30一线且指向下方，而已经为负的乖离率的移动平均值(MACD)已下穿信号线。整体趋势方面，仍预计长期向下。日线图上高点和低点都在50日和200日均线下方走低。

英镑/日圆：微升，此前触及185.00日圆(S1)支撑线和200日均线。周五升向关键阻力线188.00(R1)，若升破可能测试心理关口190.00(R2)。近期英镑/日圆乐观人气也体现在摆动指标上。RSI在触及30一线后冲高至略高于50，而MACD零下方不远触底，上穿触发线，可能很快转为正值。日线图上，汇价仍高于50和200日均线，因此整体上行趋势未改。

新西兰元/美元：周三大跌，此前在0.7850(R2)阻力位触发部分卖单。目前空头正在测试0.7745(S1)支撑线，若能突破，料将跌至下一支撑关口0.7700(S2)。短期动能研究也支持此观点。RSI在70一线遇阻后大跌至50下方，而MACD已触顶、跌破触发线，可能近期回到零值水平。整体来看可暂时观望，因日线摆动指标与价格走势出现背离，说明当前占上风的长期下行趋势正逐步丧失动能。(完)

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