路透基点：经济成长放缓无碍中国2014年银团贷款规模增长--TRLPC

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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路透1月2日 - 2014年在除日本以外的亚太银团贷款市场，中国表现遥遥领先。尽管经济增长放缓，但中国2014年全年贷款规模较2013年的1,168.5亿美元增加逾20%，至1,410亿美元，相当于亚洲地区贷款总额的近三分之一，且在项目融资领域占据主导。
虽然由于中央政府加强控制债务缠身的地方政府支出，大型项目融资有所减少，但在项目融资领域，中国在亚太地区的市场份额仍超过三分之二。
“大城市的大型基建融资已经告一段落，但我们在中西部也没看到很多大型在建项目。可能有大型项目融资的领域只剩下铁路和公路建设，以及在资源行业，”来自四大银行的一位驻北京的资深贷款银行家说。
根据汤森路透LPC数据，道路、桥梁和隧道贷款在2014年中国项目融资中占据最大比例，贷款总额约为790亿美元，上年为724.5亿美元。
中国央行11月22日时隔逾两年后重启不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济。
“11月降息之举将更多是具有导向作用，而不是对银团贷款产生实际影响。作用有限，企业借款成本并未真的下降，”中国银行联贷部门负责人Christy Wang表示，“高评等企业仍可以要求较低的定价，但私营企业仍要承受较高的利率。”
不良贷款大增也令银行更加回避风险，几起备受瞩目的丑闻曝光后，让中国的公司治理成为关注焦点。
受中资企业海外并购增加推动，中国并购交易增多。
“在现金充裕的中资银行支持下，中资企业2015年将进行更多收购海外企业的交易，这会导致更多并购贷款，”第三位银行家说。(完) (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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