表格：美国12月25日止当周农作物出口销售报告--USDA

欧洲汇市：英镑周线料下跌，为四周以来首见
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透华盛顿1月2日 - 美国农业部(USDA)周五公布12月25日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花 以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 354.1 18.0 372.1 355.9 18.0 18,498.8 24,477.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134.3 125.2 玉米 895.0 0.0 895.0 990.0 0.0 26,954.4 28,066.2 高粱 181.8 0.0 181.8 182.1 0.0 5,849.0 2,745.4 大豆 611.0 0.0 611.0 748.6 0.0 42,346.2 40,595.6 豆粕 158.0 1.4 159.4 159.8 1.4 7,361.5 6,156.1 豆油 24.7 0.0 24.7 24.7 0.0 429.9 362.7 皮马棉 10.1 0.0 10.1 10.3 0.0 141.1 504.1 陆地棉 89.4 12.0 101.4 107.6 12.0 7,370.2 6,880.0 稻米 9.3 0.0 9.3 9.3 0.0 1,774.3 1,670.5(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 于春红)
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。