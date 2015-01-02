美国数据：12月Markit制造业PMI终值为53.9，为2014年1月来最低

欧洲汇市：英镑周线料下跌，为四周以来首见
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透纽约1月2日 - 周五公布的行业报告显示，美国12月制造业活动放缓，增速降至2014年1月来最低，就业分项指数下跌。
美国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值为53.9，初值为53.7，11月终值为54.8。
指数高于50显示制造业活动扩张。
Markit首席分析师Chris Williamson表示，尽管2015年经济前景现在略有阴霾，但2014年制造业经历了经济衰退以来最好的一年。
“企业表示经济前景有更多不确定性，特别是出口市场，导致部份扩张计划被缩减，且客户下单没有2014年稍早那么踊跃，这暗示除非需求再次增强，否则制造业活动放缓将可能持续，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。
12月产出分项指数终值为54.7，为2014年1月来最低。就业分项指数终值为53，为2014年7月来最低，11月终值为55.1。
新订单分项指数略有改善。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。