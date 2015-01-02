美国数据：12月Markit制造业PMI终值为53.9，为2014年1月来最低

路透纽约1月2日 - 周五公布的行业报告显示，美国12月制造业活动放缓，增速降至2014年1月来最低，就业分项指数下跌。

美国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值为53.9，初值为53.7，11月终值为54.8。

指数高于50显示制造业活动扩张。

Markit首席分析师Chris Williamson表示，尽管2015年经济前景现在略有阴霾，但2014年制造业经历了经济衰退以来最好的一年。

“企业表示经济前景有更多不确定性，特别是出口市场，导致部份扩张计划被缩减，且客户下单没有2014年稍早那么踊跃，这暗示除非需求再次增强，否则制造业活动放缓将可能持续，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。

12月产出分项指数终值为54.7，为2014年1月来最低。就业分项指数终值为53，为2014年7月来最低，11月终值为55.1。