美国利率：克利夫兰联储总裁梅斯特预计在上半年升息－FOX TV

亚洲橡胶：5月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100