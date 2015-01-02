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债券 | 2015年 1月 2日 星期五 23:22 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，受到欧元走软的影响

路透约翰内斯堡1月2日 - 南非兰特兑美元周五跌至两周低点，跟随欧元疲弱走势。欧洲央行称将很快祭出直接印钞之后，欧元为之挫低。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的言论加剧外界臆测欧洲央行可能在本月稍晚采取行动，导致欧元兑美元跌至四年半最低。

此外，南非经济面临罢工、电力供应不稳、大宗商品价格欠佳的拖累，使得兰特也面临压力。

1450 GMT，兰特兑美元 报11.7090，较周三纽约收盘跌约1.29%。南非市场周四因新年假期休市。(完)

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(编译 李婷仪 审校 李军)
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