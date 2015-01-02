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货币新闻 | 2015年 1月 2日 星期五 23:49 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船只运费走低

路透1月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌11点，因海岬型和巴拿马型船只运费下滑。

乾散货运价指数跌1.41%，报771点，该指数过去一个多月呈下跌趋势。

波罗的海海岬型船运价指数 跌18点，或3.8%，至456点，此为波罗的海贸易海运交易所自1999年3月收集数据以来的纪录新低。日均获利跌61美元，报4,884美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑29点或3.39%，报827点。日均获利降230美元，至6,591美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李婷仪 审校 利棣儿)
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