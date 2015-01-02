欧元债市：公债收益率全线跌至纪录新低，投资人为今年ECB量化宽松作准备

* 德拉吉称欧洲央行将采取行动维持物价稳定

* 10年期西班牙/德国公债收益率差下跌至100个基点以下

* 12月欧元区HICP数据料将显示通缩普遍存在

路透伦敦1月2日 - 欧元区公债收益率周五全线下跌至纪录新低，因预期欧洲央行为抗击通缩，将在新的一年推出新的经济刺激举措。

德国、法国、意大利、西班牙、爱尔兰、荷兰、葡萄牙、比利时和芬兰公债收益率均触及纪录低位，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，央行将为保持消费者物价稳定而采取行动。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在1月1日表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。

德国五年期公债收益率跌至负的收益率，10年期德国公债收益率下跌至0.50%以下，为历来首次。10年期西班牙/德国公债收益率差下跌至100个基点以下，为2010年来首见。

欧元区将在1月7日公布12月消费者物价调和指数(HICP)，接受路透访问的分析师预计其同比将下跌0.1%。而这将可能促使欧洲央行最早在1月22日今年第一次政策会议上推出主权债购买计划--即所谓的量化宽松政策。

“相当清楚的是，欧洲央行正准备采取更多动作，且市场对央行行动的预期集中在1月央行政策会议，”Nordea策略师Jan von Gerich说，“市场已经认定，这是欧洲央行无法再等更久的明确信号。”

如果欧洲央行采取此类量化宽松，预料高收益的南欧国家公债将跑赢较低收益的欧元区公债。当公债价格上升时，其收益率下跌。

10年期意大利公债 和西班牙公债 收益率均下跌大约10个基点，分别报1.77%和1.52%。10年期葡萄牙公债收益率 下滑23个基点，报2.47%。德债收益率下跌5个基点，报0.49%。

希腊公债收益率下滑41个基点，报9.23%。上周希腊公债收益率急升，因该国将提早在1月举行大选，反对撙节的左翼激进联盟党很可能在选举中胜出。

希腊动摇其经济改革承诺的前景，令一些欧元区国家的议员愤怒。德国总理梅克尔领导的基民党一位高级成员，促请欧洲央行不要透过购债计划向经济挣扎中的欧元区国家挹注资金。

荷兰合作银行的Lyn Graham-Taylor等部份分析师认为，1月25日希腊大选的时间将可能促使欧洲央行将任何政策行动推后至3月。(完)

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