欧洲股市：受到疲弱数据的压力，但南欧股市因QE憧憬而大涨

* 泛欧绩优股收低0.4%至1,363.16点

* 英国富时指数下跌0.3%，德国DAX指数跌0.4%，法国CAC指数跌0.5%

* 南欧市场表现领先

* 欧洲央行总裁重申准备出台新措施

路透伦敦1月2日 - 疲弱经济数据为欧洲股市2015年第一个交易日构成压力，但由于市场益发预期欧洲央行将出台新措施来振兴欧元区经济，股市跌幅从而得以减轻。

周五公布的欧元区制造业数据下滑，欧洲需要刺激措施的必要性可见一斑。数据也显示法国制造业萎缩、德国制造业活动疲弱。受此数据影响，法国CAC股指 跌0.48%，报4,252.29点。德国股市DAX指数 跌0.42%，报9,764.73点。

“来自美国、亚洲、英国及欧元区的制造业数据都相当令人失望，再次引起对全球制造业放缓的忧心。”Sucden Financial研究员Myrto Sokou说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.4%至1,363.16点；英国富时100指数 下跌0.3%，报6,547.80点。

但南欧股市大涨。德拉吉在接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，央行已准备刺激措施，例如购买政府公债--即所谓的量化宽松(QE)。

投资人认为欧元区受惠QE效应最大的是那些最弱的经济体--希腊、西班牙、葡萄牙以及意大利。这些市场周五均大涨。

西班牙IBEX指数 涨0.7%，意大利FTSE MIB指数 涨0.6%，希腊ATG指数 涨1.2%。