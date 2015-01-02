金属期市：期铜触及四年半低位，因忧虑中国经济和美元走强

* 上海期交所周五休市

* 欧元兑美元挫跌至四年半低位

路透吉隆坡/伦敦1月2日 - 期铜价格周五下滑至四年半低位，受累于美元走强和中国经济增长不断放慢的迹象。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,255美元，之前触及2010年6月来最低的6,218美元。

中国制造业活动于12月转弱，凸显出该国制造商所面临的种种挑战，他们正在力抗经济降温环境下的成本上扬以及需求转弱。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指标--2014年12月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.1，为18个月低点。上月为50.3。路透此前调查中值显示，中国12月官方制造业PMI为50.1。

美元上涨也向期铜市场施压。美元兑欧元升至四年半高位，此前欧洲央行总裁德拉吉的言论燃点市场对央行将在本月稍后积极放宽货币政策的预期，拖累欧元下跌。

不过，一些分析师认为，在2014年大跌后，期铜可能已经触底，全球需求可能支持未来铜价。

“我仍预期，2015年全球实质经济成长3.5%左右，中国经济增长将略高于7%，美国经济增长速度应该改善，”DMG & Partners Securities首席分析师Thomas Lam说。

铜价在2014年全年累计下跌14%，为三年来最大年度跌幅，因担心供应过剩明年将拖累市场，适值中国经济增长速度下降。

“铜价在去年年底略为走软，铜价在去年下跌，且一些投资者对铜市失去信心，不过，相对其他金属的价格，铜价也在相当高的水平。”Triland说。

“智利的矿石等级不断下降，导致该国出产减少，但另一方面，中国经济增长速度放缓，令市场担忧。”

智利统计局公布，11月铜产量连续第五个月减少，较上年同期下滑7.3%，至477,432吨。

期铝 收低1.1%，报每吨1,832美元。期锌 收涨1.2%，报2,205美元。期镍 下跌2.1%，报14,830美元。期铅 升0.6%，报1,870美元。

期锡 最后买盘报19,640美元，上升1.2%。(完)

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