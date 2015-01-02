芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因技术因素疲弱

路透芝加哥1月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五跌至12
月4日来最低，交易商说受一轮技术性卖盘打压。
大豆合约收在日内低位。
阿根廷和巴西天气良好有利作物生长，预期将导致南美大豆丰收，大
量供应流入全球市场，这一预期打压CBOT大豆期货价格。
指标CBOT-3月大豆期货 跌穿100日移动均线。
美国农业部周五早上公布，最新一周出口销售美国大豆61.1万吨，和
55-75万吨的市场预估区间一致。
豆粕期货也收低，因现货市场不断走软。
豆油下滑，但出脱豆粕多头头寸/豆油空头头寸的套利交易限制了豆
油跌幅。
1月大豆期货 下跌16-3/4美分，报每蒲式耳10.02-1/2美元。
CBOT-1月豆粕期货 下跌8.1美元，收报356.5美元。1月豆油期
货 下挫0.02美分，收报31.95美分。
本周，近月CBOT大豆 下跌4.3%，豆粕 下滑6.1%，豆油<BO
c1>跌1.6%。
今日CBOT大豆预估成交量为136,330口，豆粕为41,969口，豆油为43,
369口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)