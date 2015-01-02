版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 3日 星期六 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因技术因素疲弱

路透芝加哥1月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五跌至12
月4日来最低，交易商说受一轮技术性卖盘打压。
    
    大豆合约收在日内低位。

    阿根廷和巴西天气良好有利作物生长，预期将导致南美大豆丰收，大
量供应流入全球市场，这一预期打压CBOT大豆期货价格。
    
    指标CBOT-3月大豆期货 跌穿100日移动均线。
    
    美国农业部周五早上公布，最新一周出口销售美国大豆61.1万吨，和
55-75万吨的市场预估区间一致。
    
    豆粕期货也收低，因现货市场不断走软。
    
    豆油下滑，但出脱豆粕多头头寸/豆油空头头寸的套利交易限制了豆
油跌幅。
    
    1月大豆期货 下跌16-3/4美分，报每蒲式耳10.02-1/2美元。
           
    CBOT-1月豆粕期货 下跌8.1美元，收报356.5美元。1月豆油期
货 下挫0.02美分，收报31.95美分。
    
    本周，近月CBOT大豆 下跌4.3%，豆粕 下滑6.1%，豆油<BO
c1>跌1.6%。
        
    今日CBOT大豆预估成交量为136,330口，豆粕为41,969口，豆油为43,
369口。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
 


 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐