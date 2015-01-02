芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因技术因素疲弱

路透芝加哥1月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五跌至12 月4日来最低，交易商说受一轮技术性卖盘打压。 大豆合约收在日内低位。 阿根廷和巴西天气良好有利作物生长，预期将导致南美大豆丰收，大 量供应流入全球市场，这一预期打压CBOT大豆期货价格。 指标CBOT-3月大豆期货 跌穿100日移动均线。 美国农业部周五早上公布，最新一周出口销售美国大豆61.1万吨，和 55-75万吨的市场预估区间一致。 豆粕期货也收低，因现货市场不断走软。 豆油下滑，但出脱豆粕多头头寸/豆油空头头寸的套利交易限制了豆 油跌幅。 1月大豆期货 下跌16-3/4美分，报每蒲式耳10.02-1/2美元。 CBOT-1月豆粕期货 下跌8.1美元，收报356.5美元。1月豆油期 货 下挫0.02美分，收报31.95美分。 本周，近月CBOT大豆 下跌4.3%，豆粕 下滑6.1%，豆油<BO c1>跌1.6%。 今日CBOT大豆预估成交量为136,330口，豆粕为41,969口，豆油为43, 369口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)