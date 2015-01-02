全球金市：金价从一个月低点反弹，因美国制造业数据欠佳

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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* 美国制造业数据逊于预期，提振了金价
* 美元指数上涨0.9%
路透纽约/伦敦1月2日 - 金价周五从一个月低点反弹，美国制造业数据逊于预期抵销了美元上涨的影响，但黄金本周周线仍势将创下连续第三周下滑。
现货金 盘中一度因美元上涨而跌至12月1日以来最低的每盎司1,168.25美元，但到1733GMT时，金价反弹至1,183.76美元，上升0.2%。
美国供应管理协会(ISM)公布12月制造业指数降至55.5之后，金价向上弹升。
该数据不但逊于预期，也是六个月最低。RJO Futures资深市场分析师Eli Tesfaye说，这个结果引发市场臆测美联储或许将延后升息，因海外疲弱经济开始损及美国。
金价本周料将下跌0.9%，为连续第三周下滑。
美国2月期金 上涨0.2%，结算报每盎司1,186.20美元。
现货金从一个月低位反弹，因美元上升至约五年最高水平，主要原因是欧元下跌，欧元挫跌至四年半低位。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在1月1日表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。 德拉吉的讲话拖累欧元下挫。
美元兑一篮子货币上升0.9%。
白银 上涨0.13%至每盎司15.66美元。铂金 跌0.7%至每盎司1,194.10美元。钯金 上涨0.54%，报每盎司792.72美元。(完)
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(编译 李婷仪 审校 利棣儿)
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