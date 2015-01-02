国际油市：油价下跌，盘中走势震荡但交投淡静

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约1月2日 - 全球指标布兰特原油周五收低近1美元，盘中交投震荡，尽管预期新的投资将在新的一年入市，但油价午盘的强劲涨势消散。
布兰特原油 下挫0.91美元，报每桶56.42美元，稍早触及2009年后的低位55.48美元，2011-2013年布兰特原油期货均价约为110美元。
近月2月美国原油 下跌0.58美元，结算价报每桶52.69美元，在结算后大幅下跌0.50美元。
美元指数 周五上涨0.9%。United-ICAP首席技术分析师Walter Zimmerman表示，原油供应过剩和美元上涨令原油价格雪上加霜。
“这是长期周期下行趋势，”Zimmerman说，“油价跌到够低以降低供应过剩的情况将需要一段时间。”
成交量低，令市场走势容易因跳膝反应而被放大。
沙特阿拉伯皇室称，沙特国王Abdullah bin Abdulaziz患上肺炎，周五短暂需要利用氧气管帮助呼吸，但医护程序成功，他目前情况稳定。
周三美国公布上周美国原油库存减少180桶，为美国原油价格提供一些支撑，但美国原油合约交割地库欣的原油库存增加200桶，对美国油价带来些许压力。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 利棣儿；审校 李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选