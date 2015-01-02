国际油市：油价下跌，盘中走势震荡但交投淡静

路透纽约1月2日 - 全球指标布兰特原油周五收低近1美元，盘中交投震荡，尽管预期新的投资将在新的一年入市，但油价午盘的强劲涨势消散。

布兰特原油 下挫0.91美元，报每桶56.42美元，稍早触及2009年后的低位55.48美元，2011-2013年布兰特原油期货均价约为110美元。

近月2月美国原油 下跌0.58美元，结算价报每桶52.69美元，在结算后大幅下跌0.50美元。

美元指数 周五上涨0.9%。United-ICAP首席技术分析师Walter Zimmerman表示，原油供应过剩和美元上涨令原油价格雪上加霜。

“这是长期周期下行趋势，”Zimmerman说，“油价跌到够低以降低供应过剩的情况将需要一段时间。”

成交量低，令市场走势容易因跳膝反应而被放大。

沙特阿拉伯皇室称，沙特国王Abdullah bin Abdulaziz患上肺炎，周五短暂需要利用氧气管帮助呼吸，但医护程序成功，他目前情况稳定。

周三美国公布上周美国原油库存减少180桶，为美国原油价格提供一些支撑，但美国原油合约交割地库欣的原油库存增加200桶，对美国油价带来些许压力。(完)

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