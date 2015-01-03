中国汇市：人民币未来料保持双向波动，不会出现趋势性贬值--人民日报

路透北京1月3日 - 中国人民币2014年全年贬值2.42%，成为2009年之后首个下跌年份。人民日报海外版日前报导称，尽管未来人民币仍将面临一定贬值压力，但继续保持双向波动态势将是大概率事件，并不会出现趋势性贬值。

报导并援引专家指出，人民币当前走势主要是由于国内经济提质换挡、2014年末市场购汇意愿强、美元走高等因素造成。

“市场人士普遍预计，在美元走强趋势明确的背景下，考虑到中国贸易顺差高企、外汇储备丰富以及人民币国际化进程加速、中间价保持稳中偏强等因素，人民币出现趋势性贬值的概率较小。”报导并称，未来人民币将更多呈现出升贬交替、波幅加宽的双向波动走势。

该报还援引招商银行金融市场部高级分析师刘东亮指出，一方面，目前人民币对美元并未有效跌破6.2这一关键支撑且部分跨境套利资金因急于平仓或锁定敞口；另一方面，中央经济工作会议指出我国出口竞争优势依然存在，基本打消了依靠大幅贬值来刺激出口的可能。

“而‘一带一路’和‘高水平引进来，大规模走出去’等战略的实施需要相对稳定的汇率环境，这进一步压缩了人民币贬值的空间。”他称。 中国国际经济交流中心副研究员张焕波分析称，随着人民币国际化步伐的加快，离岸市场人民币交易将持续增加。这意味着过去中国企业赴海外投资需要换外汇而现在则可以直接以人民币投资结算，对人民币的需求也将大幅提高。

他认为，人民币在迈向国际化的同时，也不可避免地成为各种市场力量博弈的战场，随之而来的“唱多”、“唱空”乃至“做多”、“做空”势必增加，宽幅的双向波动或将成为2015年人民币汇率的“新常态”。

不过张焕波亦承认，未来人民币仍面临贬值压力，而从长期看，人民币国际化、币值坚挺的趋势并没有改变。

“但需要指出的是，当前中国还存在产能过剩、房地产等传统行业疲软等情况。虽然这是新常态下中国经济转型升级的必经之痛，但这期间实体经济的状态也不可能支撑一个非常强势且大幅升值的人民币。”他称。

而针对近期人民币汇率震荡走低的主要原因，报导认为是由于美元走强、年末购汇需求略占上风、市场因假期效应交投清淡等因素所致。

张焕波表示，一方面，在页岩气革命带动下，美国经济复苏提升了市场对美元的信心；另一方面，美国退出量化宽松明显减少了美元的供应，“这就造成今年以来美元重归强势而一些新兴国家货币需求反而走低。”

他并称，从长期看，人民币汇率市场化改革提速后，人民币实际上已经出现较大幅度的升值，一段时期内回调是完全正常的市场现象。