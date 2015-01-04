《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月4日

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国航空技术 50 10 3 1/5簿记建档 中信银行 AAA 1/7 1/8 国际控股公司 中国银行 ======================================================================================= 连云港港口 50 15 9 1/4-1/5簿记 招商银行 AA(中诚信) 1/6 1/7 集团 A+(中债资信) ======================================================================================= 中国交建 150 30 9 1/5簿记建档 工商银行 AAA 1/6 1/7 ======================================================================================= 中国电力投资 500 45 9 1/5簿记建档 光大银行 AAA 1/7 1/8 集团 北京银行 ======================================================================================= 国电集团 500 40 9 推迟发行 农业银行 AAA -- --
民生银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *湖南富兴集团 6 6 12 1/7簿记建档 华夏银行 AA 1/9 1/12 ======================================================================================= *营口港务集团 12 12 12 1/9簿记建档 招商银行 AA+ 1/12 1/13 ======================================================================================= 阳泉煤业 20 10 12 1/5簿记建档 交通银行 AAA 1/7 1/8 集团 ======================================================================================= 东方海洋 5 2.5 12 1/6簿记建档 华夏银行 A+ 1/8 1/9 ======================================================================================= 漳州市九龙江 22 12 12 1/6簿记建档 民生银行 AA+ 1/7 1/8 建设 ======================================================================================= 北京控股集团 75 30 12 1/6簿记建档 北京银行 AAA 1/7 1/8
中信银行 ======================================================================================= 云南省公路 20 10 12 1/7簿记建档 国开行 AA+ 1/8 1/9 开发投资 ======================================================================================= 鄂尔多斯 14 3 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 电力冶金股份 ======================================================================================= 科达洁能 8 3 12 推迟发行 农业银行 AA -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *敦煌种业 5 3 3 1/9簿记建档 浦发银行 AA- 1/13 1/14 ======================================================================================= 南京市玄武区 8 4 3 1/7簿记建档 南京银行 AA 1/8 1/9 国资投资管理控股(集团) ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 ======================================================================================= 南宁城市 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 建设投资集团 ======================================================================================= 深圳华强集团 13 13 3 推迟发行 浦发银行 AA -- -- =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 北京农业中小 2.4 2.4 3 推迟发行 北京银行 AA+ -- -- 企业集合票据 (北京首创融资担保公司和北京农业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。