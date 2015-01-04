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亚洲 | 2015年 1月 4日 星期日 17:39 BJT

中国货币市场：已有12家银行公布今年同业存单发行额度，累计7,870亿

路透上海1月4日 - 中国农业银行 、兴业银行 和东亚银行(中国)三家银行公布2015年同业存单发行计划，发行额度总计3,050亿元人民币。至此，已有12家银行公布今年同业存单额度，累计7,870亿元。

刊登在中国货币网的公告显示，农业银行和兴业银行今年同业存单额度分别为1,000亿元和2,000亿元，东亚银行(中国)发行额度为50亿元。

2014年共有91家机构披露同业存单发行计划，规模总计达14,319亿元。

以下为各家银行2015年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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上海银行 1,000

杭州银行 800

浙商银行 800

绍兴银行 50

宁波银行 800

北京银行 800

福建海峡银行 120

青岛银行 150

徽商银行 300

农业银行 1,000

兴业银行 2,000

东亚银行(中国) 50

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合计 7,870

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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