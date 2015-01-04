中国货币市场：已有12家银行公布今年同业存单发行额度，累计7,870亿

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透上海1月4日 - 中国农业银行 、兴业银行 和东亚银行(中国)三家银行公布2015年同业存单发行计划，发行额度总计3,050亿元人民币。至此，已有12家银行公布今年同业存单额度，累计7,870亿元。
刊登在中国货币网的公告显示，农业银行和兴业银行今年同业存单额度分别为1,000亿元和2,000亿元，东亚银行(中国)发行额度为50亿元。
2014年共有91家机构披露同业存单发行计划，规模总计达14,319亿元。
以下为各家银行2015年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
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上海银行 1,000
杭州银行 800
浙商银行 800
绍兴银行 50
宁波银行 800
北京银行 800
福建海峡银行 120
青岛银行 150
徽商银行 300
农业银行 1,000
兴业银行 2,000
东亚银行(中国) 50
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合计 7,870
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。