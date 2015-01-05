《中国债券市场每日交易备忘》--1月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 )
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一、新债发行：
中国连云港港口集团15亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招行主承
中国交建 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承
中国电力投资集团45亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和北京银行主承
中国航空技术国际控股公司10亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和中行主承
阳泉煤业集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交通银行主承
福建海峡银行9亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.35%
上海银行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.1998%
上海银行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.1998%
兴业银行10亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率4.7001%
兴业银行20亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.1503%
兴业银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0001%
浙商银行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.5003%
浙商银行10亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率5.1001%
浙商银行15亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.1001%
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二、新债上市：
河北银行10亿元三年期固息金融债1420035，票面利率4.70%
河北银行10亿元五年期固息金融债1420036，票面利率4.90%
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三、缴款：
暂无
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四、还本付息：
五矿股份30亿元九个月期超短融011461004到期兑付，票面利率5.20%
兴业银行7亿元一个月期同业存单到期兑付
10晋煤运MTN2 1082223付息
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--中国财政部部长楼继伟表示，中国财政收入将由高速增长转为中低速增长，要克服速度情结，实事求是地看待增速变化，提高财政资金使用效益，确保政策可持续。
--中国期货业协会最新统计资料表明，2014年中国期货市场成交量和成交金额均创新高，累计成交额为291.99万亿元人民币，同比增长9.16%，累计成交量为25.05亿手，同比增长21.54%。
1/6公布汇丰中国12月服务业PMI (11月为53.0)
1/9公布12月工业生产者出厂价格指数(PPI) (11月-2.7%)
居民消费价格指数(CPI) (11月1.4%)
1/18公布12月70个大中城市住宅销售价格月度报告
1/20国民经济运行情况新闻发布会
公布2014全年/四季度国内生产总值 (三季度7.3%)
12月固定资产投资(不含农户) (1-11月15.8%)
社会消费品零售总额 (11月11.7%)
工业增加值 (11月7.2%)
房地产投资和销售情况月度报告
1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月5.3%)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
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