《中国债市每日综述》新年首个交易日现券持稳IRS小涨，资金重归宽裕

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
* 新年首个交易日债市交投清淡
* 现券持稳，IRS平坦化小幅上行
* 度过年末时点后，资金面重归宽裕
* 回购利率全线下滑
路透上海1月4日 - 2015年首个交易日，中国银行间市场周日现券持稳，利率互换(IRS)则小涨。因今日为元旦假期换休日，不少券商及基金等机构仍处休假状态，市场交投总体淡静；而资金面在度过年末时点后，供给重回宽裕局面。
交易员并指出，IRS平坦化上行主要是受回购定盘利率走高的带动；尽管元旦期间公布的最新官方PMI仍偏弱，但已在预期之内，难给债市带来新的推动力，后续可关注流动性转好后，资金价格是否有进一步的回落。
“交易蛮清淡的，报价基本上没什么变化，PMI不好，但也就这样了，”上海一银行交易员称。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指标--12月官方制造业PMI(采购经理人指数) 降至50.1，为2013年6月以来最低，符合路透调查预估；同时公布的12月官方非制造业商务活动指数则小幅升至54.1，连续第二个月上升。
1月1日(周四)至1月3日(周六)为中国元旦假期，金融市场均休市；而1月4日(周日)为换休工作日，主要金融市场中仅银行间市场开市交易。
现券方面，剩余期限约9.05年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.09%/4.00%，上日为4.10%/4.00%。
**资金面明显向好**
银行间市场周日主要回购利率 全线下滑，年末时点压力过后，市场流动性明显向好，资金供给异常充裕。
交易员指出，为应对年末时点对存款偏离度的考核，银行在年末想方设法抑制存款的增长，这也在一定程度上对资金面形成负面影响，而新年过后，存款开始回流并对流动性形成补充。
华东一银行交易员称，“今天很宽松，(回购利率)开盘就跌了，基本上都是出钱的，盘中隔夜到14天都有很多减点出的，但还出不掉。”
她并表示，今日资金供给来源十分广泛，尽管有些大行还有些融入需求，但从股份制银行到城商行、乃至更小的机构都有源源不断的供给现身。
她还谈到，资金转向宽松，一方面是12月31日不少机构账上留了不少备付，今日都释放出来；另外对存款偏离度的考核，也令银行在年末尽量控制存款规模，“年末赶存款，有些可能跑理财去了，今天钱陆续开始回来了，这样看来明天准备金调整压力也不大。”
中国银监会去年9月下发通知要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施；并要求商业银行不得设立时点性存款规模考评指标，不得设定单纯以存款市场份额或排名为要求的考评指标。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。但在9月央行推出存款偏离度考核指标后，月初存准补缴压力明显减轻。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为5,519.53亿元，较上日(12月31日)的8,292.47亿元明显萎缩；其中，隔夜品种成交4,378.89亿元，上日为3,168.42亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.4910 3.7489 -25.79 4,378.89
七天 4.8294 4.9567 -12.73 871.73
14天 5.7665 5.9244 -15.79 126.64
回购定盘利率
其中:隔夜 3.6100 3.5900 +2.00 --
七天 4.8900 4.8100 +8.00 --
14天 5.7900 5.8600 -7.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.6400 3.5280 +11.20 --
七天 4.8830 4.6390 +24.40 --
三个月 5.1380 5.1351 +0.29 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。