《中国债市每日综述》新年首个交易日现券持稳IRS小涨，资金重归宽裕

* 新年首个交易日债市交投清淡

* 现券持稳，IRS平坦化小幅上行

* 度过年末时点后，资金面重归宽裕

* 回购利率全线下滑

路透上海1月4日 - 2015年首个交易日，中国银行间市场周日现券持稳，利率互换(IRS)则小涨。因今日为元旦假期换休日，不少券商及基金等机构仍处休假状态，市场交投总体淡静；而资金面在度过年末时点后，供给重回宽裕局面。

交易员并指出，IRS平坦化上行主要是受回购定盘利率走高的带动；尽管元旦期间公布的最新官方PMI仍偏弱，但已在预期之内，难给债市带来新的推动力，后续可关注流动性转好后，资金价格是否有进一步的回落。

“交易蛮清淡的，报价基本上没什么变化，PMI不好，但也就这样了，”上海一银行交易员称。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指标--12月官方制造业PMI(采购经理人指数) 降至50.1，为2013年6月以来最低，符合路透调查预估；同时公布的12月官方非制造业商务活动指数则小幅升至54.1，连续第二个月上升。

1月1日(周四)至1月3日(周六)为中国元旦假期，金融市场均休市；而1月4日(周日)为换休工作日，主要金融市场中仅银行间市场开市交易。

现券方面，剩余期限约9.05年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.09%/4.00%，上日为4.10%/4.00%。

**资金面明显向好**

银行间市场周日主要回购利率 全线下滑，年末时点压力过后，市场流动性明显向好，资金供给异常充裕。

交易员指出，为应对年末时点对存款偏离度的考核，银行在年末想方设法抑制存款的增长，这也在一定程度上对资金面形成负面影响，而新年过后，存款开始回流并对流动性形成补充。

华东一银行交易员称，“今天很宽松，(回购利率)开盘就跌了，基本上都是出钱的，盘中隔夜到14天都有很多减点出的，但还出不掉。”

她并表示，今日资金供给来源十分广泛，尽管有些大行还有些融入需求，但从股份制银行到城商行、乃至更小的机构都有源源不断的供给现身。

她还谈到，资金转向宽松，一方面是12月31日不少机构账上留了不少备付，今日都释放出来；另外对存款偏离度的考核，也令银行在年末尽量控制存款规模，“年末赶存款，有些可能跑理财去了，今天钱陆续开始回来了，这样看来明天准备金调整压力也不大。”

中国银监会去年9月下发通知要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施；并要求商业银行不得设立时点性存款规模考评指标，不得设定单纯以存款市场份额或排名为要求的考评指标。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。但在9月央行推出存款偏离度考核指标后，月初存准补缴压力明显减轻。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为5,519.53亿元，较上日(12月31日)的8,292.47亿元明显萎缩；其中，隔夜品种成交4,378.89亿元，上日为3,168.42亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4910 3.7489 -25.79 4,378.89

七天 4.8294 4.9567 -12.73 871.73

14天 5.7665 5.9244 -15.79 126.64

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6100 3.5900 +2.00 --

七天 4.8900 4.8100 +8.00 --

14天 5.7900 5.8600 -7.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.6400 3.5280 +11.20 --

七天 4.8830 4.6390 +24.40 --

三个月 5.1380 5.1351 +0.29 --