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货币新闻 | 2015年 1月 5日 星期一 06:33 BJT

《全球汇市》欧元在亚洲时段急跌至2006年以来低点，止损卖盘令其承压

路透悉尼1月5日 - 欧元 周一在亚洲市场急剧下跌，触及2006年初以来低位，因之前跌破主要技术点位后触发一波止损卖单。

欧元兑美元 在EBS平台低见1.18605。交易员称，市场交投淡静放大了波动的影响。

欧元现报1.1927，周五低点为1.2002。(完)

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