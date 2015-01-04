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亚洲 | 2015年 1月 5日 星期一 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.81 +0.40 +1.07 670902

搜狐 52.42 -0.76 -1.43 349944

网易 98.81 -0.33 -0.33 327042

百度 223.08 -4.89 -2.15 3490041

台湾

台湾积体电路 22.28 -0.10 -0.45 1603635

联电 2.22 -0.05 -2.20 304449

日月光 6.02 -0.11 -1.79 278645

硅品精密 7.46 -0.09 -1.19 296811

和信超媒体 0.91 -0.03 -2.93 128362

友达 5.10 +0.01 +0.20 160460

中华电信 29.32 -0.11 -0.37 52797

台湾国际航电 52.58 -0.25 -0.47 785708

香港

中国移动 58.49 -0.33 -0.56 208005

中国联通 13.50 +0.05 +0.37 110778

中国电信 58.45 -0.26 -0.44 18642

中芯国际 4.61 +0.09 +1.99 11912

电讯盈科 6.77 -0.02 -0.27 3362

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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