《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月2日

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.81 +0.40 +1.07 670902
搜狐 52.42 -0.76 -1.43 349944
网易 98.81 -0.33 -0.33 327042
百度 223.08 -4.89 -2.15 3490041
台湾
台湾积体电路 22.28 -0.10 -0.45 1603635
联电 2.22 -0.05 -2.20 304449
日月光 6.02 -0.11 -1.79 278645
硅品精密 7.46 -0.09 -1.19 296811
和信超媒体 0.91 -0.03 -2.93 128362
友达 5.10 +0.01 +0.20 160460
中华电信 29.32 -0.11 -0.37 52797
台湾国际航电 52.58 -0.25 -0.47 785708
香港
中国移动 58.49 -0.33 -0.56 208005
中国联通 13.50 +0.05 +0.37 110778
中国电信 58.45 -0.26 -0.44 18642
中芯国际 4.61 +0.09 +1.99 11912
电讯盈科 6.77 -0.02 -0.27 3362
(完)
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路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。