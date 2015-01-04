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市场报道 | 2015年 1月 5日 星期一 07:45 BJT

****欧洲经济指标预测--2015年1月5日-1月12日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值         
 
    1月5日当周
    
    1月5日(一)     
     0830  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                12月          --        52.1
     0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                     12月         59.0       59.4
     0930  欧元区Sentix投资者信心指数                    1月        负1.0      负2.5 
     1300  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          12月初值        +0.1%       持平
                             (较上年同期)                           +0.3%      +0.6%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     +0.2%       持平
                                   (较上年同期)                     +0.2%      +0.5%
    
    1月6-13日
     0800  英国Halifax房价指数(较上月)                  12月        +0.3%      +0.4%
                     截至10月三个月房价(较上年同期)                 +8.0%      +8.2%
    
    1月6日(二)     
    0745  法国消费者信心指数                            12月           88        87
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   12月           --      51.8
    0850  法国Markit服务业采购经理人指数(PMI)           12月         49.8      49.8
              Markit综合PMI                                            --      49.1
    0855  德国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       12月终值         51.4      51.4
                    综合PMI                                    --      51.4
    0900  欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)     12月终值         51.9      51.9
                      综合PMI                                        51.7      51.7
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                     12月          58.5          58.6
    
    1月7日(三) 
    0700  德国实质零售销售(较前月)                     11月         持平       +1.9%
                      (较上年同期)                                    --       +1.7%    
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)             12月       减少0.6    减少1.4
                 未经季节调整失业人数(万人)                           --         270
                 经季节调整失业率                                    6.6%       6.6%
                 经季节调整失业人数(万人)                             --       287.2
    0900  意大利失业率                                 11月           --       13.2%
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           12月初值        --       -0.2%
                                  (较上年同期)                        --       +0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --       -0.2%
                                    (较上年同期)                      --       +0.3%
    1000  欧元区HICP(较上年同期)                      12月初值       -0.1%     +0.3%
    1000  欧元区失业率                                 11月          11.5%     11.5% 
    
    1月8日(四)
    0700  德国工业订单(较前月)                         11月          -0.5%     +2.5% 
    1000  欧元区生产者物价指数(较前月)                 11月            --      -0.4%
                          (较上年同期)                                 --      -1.3%
    1000  欧元区零售销售(较前月)                       11月          +0.2%     +0.4%
                          (较上年同期)                                 --      +1.4%
    1200  英国央行利率决定                              1月            --       0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                 --      3,750 
    
    
    1月9日(五)     
    0645  瑞士失业率(未经季节调整)                     12月            --       3.2%
                     (经季节调整)                                      --       3.1%  
    0700  德国工业生产(较前月)                         11月          +0.4%     +0.2%
    0700  德国经季节调整出口(较前月)                   11月         -0.80%    -0.50%            
    
              经季节调整进口(较前月)                                 +0.4%     -3.1%
              经季节调整贸易收支(亿欧元)                           顺差204   顺差206
    0745  法国工业生产(较前月)                         11月          +0.2%     -0.8%
    0745  法国经季节调整贸易收支(亿欧元)               11月            --     逆差46
              进口(亿欧元)                                             --        415
              出口(亿欧元)                                             --        369
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              12月            --       持平 
                                (较上年同期)                           --      -0.1% 
    0900  意大利公共赤字/GDP之比                     第三季            --      1.10%
    0930  英国工业生产(较前月)                         11月          +0.2%     -0.1%
                     (较上年同期)                                    +1.6%     +1.1%
              制造业产出(较前月)                                     +0.3%     -0.7%
                        (较上年同期)                                 +2.3%     +1.7%
    0930  英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)             11月       逆差34.5 逆差35.82
              全球商品贸易收支(亿英镑)                              逆差94 逆差96.20
    
    1月12日当周
    
    1月12-15日
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)                12月            --      -0.7%
                               (较上年同期)                            --      -1.1%      
    
     (完)
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