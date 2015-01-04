欧洲经济指标预测--2015年1月5日-1月12日****

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月5日当周 1月5日(一) 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 52.1 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 59.0 59.4 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 负1.0 负2.5 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.3% +0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +0.2% +0.5% 1月6-13日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 12月 +0.3% +0.4% 截至10月三个月房价(较上年同期) +8.0% +8.2% 1月6日(二) 0745 法国消费者信心指数 12月 88 87 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 51.8 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月 49.8 49.8 Markit综合PMI -- 49.1 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月终值 51.4 51.4 综合PMI -- 51.4 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月终值 51.9 51.9 综合PMI 51.7 51.7 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 58.5 58.6 1月7日(三) 0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 持平 +1.9% (较上年同期) -- +1.7% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少0.6 减少1.4 未经季节调整失业人数(万人) -- 270 经季节调整失业率 6.6% 6.6% 经季节调整失业人数(万人) -- 287.2 0900 意大利失业率 11月 -- 13.2% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +0.3% 1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 -0.1% +0.3% 1000 欧元区失业率 11月 11.5% 11.5% 1月8日(四) 0700 德国工业订单(较前月) 11月 -0.5% +2.5% 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.3% 1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 +0.2% +0.4% (较上年同期) -- +1.4% 1200 英国央行利率决定 1月 -- 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1月9日(五) 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 -- 3.2% (经季节调整) -- 3.1% 0700 德国工业生产(较前月) 11月 +0.4% +0.2% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 -0.80% -0.50% 经季节调整进口(较前月) +0.4% -3.1% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差204 顺差206 0745 法国工业生产(较前月) 11月 +0.2% -0.8% 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差46 进口(亿欧元) -- 415 出口(亿欧元) -- 369 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.1% 0900 意大利公共赤字/GDP之比 第三季 -- 1.10% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 +0.2% -0.1% (较上年同期) +1.6% +1.1% 制造业产出(较前月) +0.3% -0.7% (较上年同期) +2.3% +1.7% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差34.5 逆差35.82 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差94 逆差96.20 1月12日当周 1月12-15日 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.1% (完)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。