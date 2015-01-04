中国企业：小米2014年税前营收120亿美元，手机销量大增--CEO微博

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透上海1月4日 - 成长迅速的中国科技公司--小米科技 董事长兼首席执行官(CEO)雷军周日在其官方微博账户中表示，该公司去年税前营收为743亿元人民币(119.7亿美元)，较2013年成长135%。
该数字有助于让人更加了解小米的迅速成长势头。该公司已经成为全球第三大智能手机生产商，对苹果 和三星电子 、以及国内竞争对手诸如华为 等业者发起挑战。
雷军在新浪微博发布的消息还称，小米2014年共售出略超过6,100万部手机，较2013年大增227%。
微博中没有透露相关的获利数字，不过上个月发布的消息显示，该公司正努力应对快速扩张过程中利润率微薄的问题。公司有一项业务去年营收达到266亿人民币，但净利仅约为3.475亿，营业利润率只有1.8%。
雷军补充称，中国智能手机市场增长可能在2015年放缓，小米将把重点放在产品创新和拓展海外市场方面。
雷军在2010年创建了小米科技，根据近期提交给监管机构的文件，他目前拥有公司77.8%股权，剩余股权由其他一些未透露身份的股东持有。
小米在12月完成一轮融资，总融资额11亿美元，由此推算公司估值为450亿美元。此轮融资投资者包括科技基金All-stars Investment、俄罗斯科技基金DST Global、新加坡政府投资公司(GIC)、厚朴投资和云峰基金等投资机构。 (完)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。