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亚洲 | 2015年 1月 5日 星期一 07:46 BJT

中国企业：小米2014年税前营收120亿美元，手机销量大增--CEO微博

路透上海1月4日 - 成长迅速的中国科技公司--小米科技 董事长兼首席执行官(CEO)雷军周日在其官方微博账户中表示，该公司去年税前营收为743亿元人民币(119.7亿美元)，较2013年成长135%。

该数字有助于让人更加了解小米的迅速成长势头。该公司已经成为全球第三大智能手机生产商，对苹果 和三星电子 、以及国内竞争对手诸如华为 等业者发起挑战。

雷军在新浪微博发布的消息还称，小米2014年共售出略超过6,100万部手机，较2013年大增227%。

微博中没有透露相关的获利数字，不过上个月发布的消息显示，该公司正努力应对快速扩张过程中利润率微薄的问题。公司有一项业务去年营收达到266亿人民币，但净利仅约为3.475亿，营业利润率只有1.8%。

雷军补充称，中国智能手机市场增长可能在2015年放缓，小米将把重点放在产品创新和拓展海外市场方面。

雷军在2010年创建了小米科技，根据近期提交给监管机构的文件，他目前拥有公司77.8%股权，剩余股权由其他一些未透露身份的股东持有。

小米在12月完成一轮融资，总融资额11亿美元，由此推算公司估值为450亿美元。此轮融资投资者包括科技基金All-stars Investment、俄罗斯科技基金DST Global、新加坡政府投资公司(GIC)、厚朴投资和云峰基金等投资机构。 (完)
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