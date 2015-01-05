《焦点》如果可能，英国将提前举行是否退出欧盟的公投--首相卡梅伦

卡梅伦支持者表示，规模达2.5万亿(兆)美元的英国经济已经走出二次世界大战以来的最严重滑坡，如今享有发达国家中最快的成长速度。

卡梅伦指出，“我真正担心的是，如果我们走回头路，回到恶性的扩大借款、扩大支出、债务升高的老路...我们将会走回原点，并将对经济复苏构成实质威胁。”

他指出，近一步缩减支出的计画“相当温和、且合情合理”，而工党的提案则意味着要扩大借款，同时意味着下届议会任期到期前债务利息支出将额外增加135亿英镑(207亿美元)。

工党商务发言人Chuka Umunna表示，上述的评论是“一位绝望的首相所提出的绝望说法。”

工党周日推出两分竞选文宣，以及一份长达27页的文件，当中批评卡梅伦任内的英国国民保健制度(NHS)标准下滑，并警告称保守党计画中的缩减支出将会进一步损及NHS。

工党选战领导人Douglas Alexander表示，“若卡梅伦再续任五年，我们的医疗服务恐怕撑不下去。这也就是NHS成为本次选战投票议题的原因。”(完) (编译 王颖/陈宗琦/张明钧; 审校 郑茵/张荻)